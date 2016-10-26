۴۲هزار دانش آموز آذربایجان غربی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله قاسمی بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی معاونین پرورشی و تربیت بدنی کارشناس مسئولان، کارشناسان تربیت بدنی، سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی استان اظهارداشت: سال گذشته ۳۲هزار دانش اموز استان به اردوهای راهیان نور اعزام شدند.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و نسل جوان گفت: در سالتحصیلی جاری، اعزام۴۲ هزار دانش آموز آذربایجان غربی به اردوهای راهیان نور هدف گذاری شده است.

وی با اشاره به پرسش مهر ۹۵ با موضوع «منشا خشونت و چگونگی مواجهه با آن» اظهار داشت: امسال رئیس جمهور کشورمان یکی از مهم ترین آسیبهای اجتماعی در شرایط کنونی را به عنوان پرسش مهر مطرح کردند که با تمهیدات صورت گرفته دانش آموزان و فرهنگیان استان در قالب فعالیت های فرهنگی و هنری به آن پاسخ می دهند.

معاون پرورشی و فرهنگی مدیر کل آموزش و پرورش استان با تاکید بر لزوم تجمیع مکاتبات اداری مدارس گفت: باید فرصت لازم برای انجام فعالیتهای تربیتی پر محتوا و تاثیر گذار برای مربیان و معاونین پرورشی مدارس فراهم شود.

قاسمی، خواستار جدیت بیشتر در توزیع مجلات تربیتی در بین دانش آموزان شد و گفت: ۴۰ دوره آموزشی تخصصی جهت توانمندسازی مربیان تربیتی، مشاوران و معاونین پرورشی استان در نظر گرفته شده است که تا پایان اسفند ماه باید برگزار شود.

معاون پرورشی و فرهنگی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی به برنامه های روز دانش آموز در استان اشاره کرد و افزود: زنگ استکبار ستیزی امسال در روز چهارشنبه ۱۲ آبان در مدارس سراسر استان نواخته می شود و راهپیمایی ۱۳ ابان نیز همچون سالهای گذشته برگزار خواهد شد.

قاسمی همچنین از معاونین پرورشی استان خواست تا در طرح حمایت از مدافعین حرم با سازمان دانش اموزی استان همکاری لازم را داشته باشند.