۱۲۰۰ دانش آموز بهاری در برنامه های آموزشی محیط زیست شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کاظمینی اظهار داشت: آموزش‌های محیط زیستی با مشارکت مؤسسه مردم نهاد، آموزش و پرورش و محیط زیست شهرستان انجام می‌گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهار گفت: در دهه‌های اخیر بخش عمده‌ای از بحران‌ها و معضلات زیست محیطی نظیر افزایش آلودگی‌های محیط زیست، بحران آب، تخریب طبیعت و کاهش منابع ریشه در فقدان آگاهی‌های لازم و ضعف فرهنگی دارد بنابراین نیازمند عزم جدی برای تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست در اقشار مختلف جامعه هستیم.

وی بااشاره به اینکه آشنایی جوانان با علوم پایه زیست محیطی در مقاطع مختلف تحصیلی می‌تواند روحیه سازگاری و حس مسئولیت‌پذیری در حفاظت از منابع طبیعی را در آنها تقویت کند، گفت: درهمین راستا برنامه‌های آموزشی محیط زیست در مقاطع مختلف تحصیلی برای یک هزار و ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان این شهرستان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در این کارگاه‌های آموزشی که یک روز در هفته در مدارس هدف برگزار می‌شود، دانش‌آموزان با مفاهیم محیط زیست با به‌کارگیری اسلاید، تصویر، نماهنگ‌های مرتبط با مباحث آموزشی آشنا می‌شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهار گفت: برای فراهم شدن مقدمات کار، اولین جلسه آموزشی در مدرسه شهید شیرینی شهر لالجین برای ۴۰ نفر از همیاران بهداشت مدرسه برگزار شد و در این کارگاه دانش‌آموزان با مفاهیم محیط زیست، منابع آب، خاک و هوا، منابع آلوده‌کننده، انرژی و اهمیت آن، زباله و بازیافت آن، اهمیت تنوع زیستی، حیات وحش، جنگل و راه‌های کاهش گرد و غبار آشنا شدند.

کاظمینی گفت: مشارکت دانش‌آموزان و معلمان در حفاظت از محیط زیست امری ضروری بوده و آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی زیست محیطی به تحکیم اخلاق زیست محیطی در جامعه منجر می شود.