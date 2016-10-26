صدا وسیمای مرکز قزوین معین رسانه ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا وسیمای مرکز قزوین، با برگزاری رزمایش فیبر نوری و ارتباطات بدون ماهواره ای پدافند غیرعامل سازمان صدا و سیما، مرکز قزوین بعنوان یکی از مراکز معین رسانه ملی انتخاب شد.

در این رزمایش با تهدید فرضی به ماهواره های ایران و قطع تمامی ارتباطات ماهواره ای مستقر در تهران، بستری مناسب جهت ایجاد ارتباط از طریق فیبرهای نوری جهت پوشش شبکه های ملی و استانی در تمامی رسانه های استانی کشور از طریق مراکز معین همچون صدا وسیمای مرکز قزوین و سمنان میسر شد.

در این رزمایش که باحضور سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور و علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد ارتباط زنده تصویری از طریق ویدئو کنفرانس با صداوسیمای مرکز قزوین برقرار شد و سیگنال رسانی شبکه های سراسری به ماهواره از طریق بسترهای فنی مستقر در مرکز قزوین صورت گرفت.

سردار جلالی در رزمایش پدافند غیرعامل گفت: نقش سازمان صدا و سیما در برابر هجمه های تهدید از طرف دشمنان بسیار مهم است، این رسانه در حوزه ارتباطات نقش کلیدی را ایفا می کند.



جلالی با تاکید بر تغییرات فناوری گفت: با توجه به نغیبرات روزانه فناوری، باید برای ایجاد پایداری سیگنال های رسانه ای، تلاش بسیار کرد که این امر مهمترین وظیفه سازمانهای صدا و سیما و پدافند غیرعامل است.

علی عسگری رئیس رسانه ملی هم در سخنانی گفت: سازمان صدا و سیما، جز سازمان های حیاتی کشور به شمار می آید و به دلیل اهمیت بالای این سازمان پایداری آن بایددرشرایط عادی و شرایط بحران، تثبیت شده و مصونیت از تهدیدات را داشته باشد.

علی عسگری خاطرنشان کرد: در کشور ما صلح و آرامش برقرار است، اما در حوزه رسانه ای جنگ رقابتی وجود دارد که با دانش و تخصص فنی همکاران خود درصدد مقابله با این رقابت ها هستیم.

در ادامه ابوالفضل معصومی فر مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین در ارتباط زنده با این کنفرانس گفت: دانش، تخصص و توانمندی های همکاران معاونت فنی مرکز قزوین وهمچنین بسترها و زیرساخت های این مرکز موجب شد تا صداوسیمای مرکز قزوین در رزمایش دفاع پدافند غیرعامل بعنوان معین رسانه ی ملی انتخاب شود.

معصومی فر افزود: دراین رزمایش اگر به هر دلیل امکان سیگنال رسانی شبکه های سراسری از طریق جام جم مختل شود؛ صداوسیمای مرکز قزوین به این توانمندی و دانش رسیده است که این مهم انجام دهد.

وی اظهارداشت: در رزمایش پدافند غیر عامل صداوسیمای مراکز قزوین و سمنان بعنوان معین رسانه ی ملی انتخاب شدند که مرکز قزوین سیگنال رسانی و پشتیبانی شبکه های ملی و مرکز سمنان هم سیگنال رسانی و پشتیبانی شبکه های استانی را برعهده دارند.