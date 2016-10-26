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۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۵۹

در پدافند غیرعامل

صدا وسیمای مرکز قزوین معین رسانه ملی شد

صدا وسیمای مرکز قزوین معین رسانه ملی شد

قزوین- با اجرای رزمایش پدافند غیرعامل صدا و سیمای مرکز قزوین به عنوان معین رسانه ملی در مواقع بحران تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا وسیمای مرکز قزوین، با برگزاری رزمایش فیبر نوری و ارتباطات بدون ماهواره ای پدافند غیرعامل سازمان صدا و سیما،  مرکز قزوین بعنوان یکی از مراکز معین رسانه ملی انتخاب شد.

در این رزمایش با تهدید فرضی به ماهواره های ایران و قطع تمامی ارتباطات ماهواره ای مستقر در تهران، بستری مناسب جهت ایجاد ارتباط از طریق فیبرهای نوری جهت پوشش شبکه های ملی و استانی در تمامی رسانه های استانی کشور از طریق مراکز معین همچون صدا وسیمای مرکز قزوین و سمنان میسر شد.

در این رزمایش که باحضور سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور و علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد ارتباط زنده تصویری از طریق ویدئو کنفرانس با صداوسیمای مرکز قزوین برقرار شد و سیگنال رسانی شبکه های سراسری به ماهواره از طریق بسترهای فنی مستقر در مرکز قزوین صورت گرفت.

سردار جلالی در رزمایش پدافند غیرعامل گفت: نقش سازمان صدا و سیما در برابر هجمه های تهدید از طرف دشمنان بسیار مهم است، این رسانه در حوزه ارتباطات نقش کلیدی را ایفا می کند.
 
جلالی با تاکید بر تغییرات فناوری گفت: با توجه به نغیبرات روزانه فناوری، باید برای ایجاد پایداری سیگنال های رسانه ای، تلاش بسیار کرد که این امر مهمترین وظیفه سازمانهای صدا و سیما و پدافند غیرعامل است.

علی عسگری رئیس رسانه ملی هم در سخنانی گفت: سازمان صدا و سیما، جز سازمان های حیاتی کشور به شمار می آید و به دلیل اهمیت بالای این سازمان پایداری آن بایددرشرایط عادی و شرایط بحران، تثبیت شده و مصونیت از تهدیدات را داشته باشد.

علی عسگری خاطرنشان کرد: در کشور ما صلح و آرامش برقرار است، اما در حوزه رسانه ای جنگ رقابتی وجود دارد که با دانش و تخصص فنی همکاران خود درصدد مقابله با این رقابت ها هستیم.  

در ادامه ابوالفضل معصومی فر مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین در ارتباط زنده با این کنفرانس گفت: دانش، تخصص و توانمندی های همکاران معاونت فنی مرکز قزوین وهمچنین بسترها و زیرساخت های این مرکز موجب شد تا صداوسیمای مرکز قزوین در رزمایش دفاع پدافند غیرعامل بعنوان معین رسانه ی ملی انتخاب شود.

معصومی فر افزود: دراین رزمایش اگر به هر دلیل امکان سیگنال رسانی شبکه های سراسری از طریق جام جم مختل شود؛ صداوسیمای مرکز قزوین به این توانمندی و دانش رسیده است که این مهم انجام دهد.

وی اظهارداشت: در رزمایش پدافند غیر عامل صداوسیمای مراکز قزوین و سمنان بعنوان معین رسانه ی ملی انتخاب شدند که مرکز قزوین سیگنال رسانی و پشتیبانی شبکه های ملی و مرکز سمنان هم سیگنال رسانی و پشتیبانی شبکه های استانی را برعهده دارند.

کد مطلب 3807169

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