به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، دستاوردهای نیروهای امنیتی عراق در جریان عملیات آزادسازی شهر موصل در استان نینوا همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی وابسته به نهاد مبارزه با تروریسم عراق تنها ۴ کیلومتر با دیوارهای اصلی شهر موصل و محله های این شهر فاصله دارند.

در همین راستا شمار زیادی از سرکردگان گروه تروریستی تکفیری داعش پس از نزدیک شدن نیروهای امنیتی عراق به مقرهای آنها در شهر موصل از این شهر خارج و به سمت خارج از اراضی عراق فرار کردند.

به علاوه فرماندهان امنیتی عراق نیز در سخنانی بر پیشروی های گسترده نیروهای امنیتی عراق در جریان عملیات موصل که از روزهای گذشته آغاز شده، تاکید کردند.