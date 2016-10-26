می دانم مشکلات ماشین سازی از کجاست/به شرایط ایده آل بازمی گردیم

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی عصر چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی دو تیم ماشین سازی تبریز و پیکان به خبرنگاران اظهار داشت: امیدوارم فردا با پیروزی و کسب سه امتیاز از بحران خارج شویم.

وی سپس با اشاره به اینکه بازیکنان ماشین سازی بعد از بازی با صنعت نفت مصمم شدند تا فردا یک بازی خوب همراه با پیروزی داشته باشیم، ادامه داد: باید با کسب سه امتیاز از چالشی که در آن قرار داریم خارج شویم.

خطیبی از مجموعه باشگاه تراکتورسازی و امیر قلعه نویی تشکر کرد و گفت: آنها زمین بازی خودشان را در اختیار ما گذاشتند و من از آنها تشکر می کنم، جالب است که بدانید برای اولین بار توانستیم در زمینی که بازی داریم یک جلسه تمرینی هم داشته باشیم.

سرمربی ماشین سازی در خصوص انتقاداتی که از وی به خاطر نیامدن به نشست های خبری می شد، گفت: فکر کردند به خاطر باخت ها در نشست نبودم ولی وقتی یک مجموعه نتیجه نمی گیرد همه مقصر هستند.

وی سپس با تاکید بر اینکه بعضی از آقایان که تیم مرا مدعی قهرمانی آسیا می دانند می خواهند ما را به حاشیه ببرند، اظهار داشت: هدف ما ماندن در لیگ برتر است و به زودی به شرایط ایده آل بازمی گردیم.

خطیبی در خصوص مصدومان و محرومان تیمش گفت: ادسون، قریشی، صادقیان و نریمان جهان به دلیل مصدومیت فردا در ترکیب نیستند.