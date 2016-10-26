  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۰۶

خطیبی در نشست خبری قبل از بازی با پیکان:

می دانم مشکلات ماشین سازی از کجاست/به شرایط ایده آل بازمی گردیم

می دانم مشکلات ماشین سازی از کجاست/به شرایط ایده آل بازمی گردیم

تبریز - سرمربی تیم ماشین سازی تبریز گفت: می دانم مشکلات ماشین سازی از کجاست و آسیب شناسی هایی در این خصوص انجام داده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی عصر چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی دو تیم ماشین سازی تبریز و پیکان به خبرنگاران اظهار داشت: امیدوارم فردا با پیروزی و کسب سه امتیاز از بحران خارج شویم.

وی سپس با اشاره به اینکه بازیکنان ماشین سازی بعد از بازی با صنعت نفت مصمم شدند تا فردا یک بازی خوب همراه با پیروزی داشته باشیم، ادامه داد: باید با کسب سه امتیاز از چالشی که در آن قرار داریم خارج شویم.

خطیبی از مجموعه باشگاه تراکتورسازی و امیر قلعه نویی تشکر کرد و گفت: آنها زمین بازی خودشان را در اختیار ما گذاشتند و من از آنها تشکر می کنم، جالب است که بدانید برای اولین بار توانستیم در زمینی که بازی داریم یک جلسه تمرینی هم داشته باشیم.

سرمربی ماشین سازی در خصوص انتقاداتی که از وی به خاطر نیامدن به نشست های خبری می شد، گفت: فکر کردند به خاطر باخت ها در نشست نبودم ولی وقتی یک مجموعه نتیجه نمی گیرد همه مقصر هستند.

وی سپس با تاکید بر اینکه بعضی از آقایان که تیم مرا مدعی قهرمانی آسیا می دانند می خواهند ما را به حاشیه ببرند، اظهار داشت: هدف ما ماندن در لیگ برتر است و به زودی به شرایط ایده آل بازمی گردیم.

خطیبی در خصوص مصدومان و محرومان تیمش گفت: ادسون، قریشی، صادقیان و نریمان جهان به دلیل مصدومیت فردا در ترکیب نیستند.

کد مطلب 3807189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آقای خطیبی تا شما به شرایط ایده آل برسید لیگ تمال شده . لطفا بروید تا یک مربی کاردان بیاید. مدیران با تو کاری ندارند لطفا خودت برو به خاطر ماشین سازی مظلوم.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها