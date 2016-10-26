دانش آموزان شیرازی با حفاظت از میراث فرهنگی فارس آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس در حاشیه این دوره آموزشی ، سرهنگ آیت الله عیدی پور فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی فارس بر لزوم آشناسازی جوانان و گردشگری تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه آثار تاریخی جزئی از هویت فرهنگی محسوب می شود ، حفاظت و حراست از این آثار امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: باید آگاه سازی افراد مبنی بر مراقبت از آثار تاریخی را از دوران نوجوانی آغاز کرد که در این راستا نخستین دوره آموزشی و تخصصی آشناسازی دانش آموزان در شیراز برگزار شد که امیدواریم برپایی چنین برنامه هایی متوقف نشود.

سرهنگ عیدی پور همچنین از برگزاری تورهای تخصصی گردشگری دانش آموزی در استان خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ، اجرای این تورها در دستور کار است و امیدواریم هر چه سریع تر این نوع برنامه های فرهنگی با هدف معرفی و آشناسازی دانش آموزان با مقوله میراث فرهنگی برگزار شود.

در این دوره آموزشی بیش از ۱۵۰ نفر از دانش آموزان مقاطع تحصیلی دبیرستان با مقوله های حفاظت و حراست از آثار تاریخی و نحوه حضور در سایت ها و اماکن فرهنگی و گردشگری استان آشنا شدند.

در کلاس آموزشی دکتر رجبی و دکتر کشاورز از اساتید دانشگاه از دیگر سخنرانان بودند.