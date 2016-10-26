بن تخفیف۳۰ درصدی در نمایشگاه کتاب گلستان ارائه می شود

فرشته آل نبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهمین نمایشگاه کتاب استان گلستان که از روز سه‌شنبه چهارم آبان ماه آغاز شد و تا نهم آبان ماه ادامه دارد با استقبال مردمی مواجه شده است.

وی افزود: امسال ۵۰۰ میلیون تومان بن خرید کتاب بین مردم توزیع می‌شود، این رقم در سال گذشته ۴۵۰ میلیون تومان بوده است.

مسئول ستاد اجرایی دهمین نمایشگاه کتاب گلستان: ۹ کتاب‌فروشی در سطح شهر گرگان همزمان با نمایشگاه کتاب با تخفیف ۳۰ درصدی اقدام به فروش کتاب می‌کنند.

وی افزود: مردم می‌توانند با مراجعه به کتاب‌فروشی‌های، جنگل، فرهنگ ۲، جلالی، دانشوران، علم و صنعت، قبادی، نشر شاهد، بانک کتاب جلالی و شهید حقانی از تخفیف ۳۰ درصدی فروش کتاب بهره‌مند شوند.

آل نبی گفت: مردم می‌توانند با تهیه بن از نمایشگاه و در دست داشتن آن به این کتاب‌فروشی‌ها مراجعه و از آنان خرید کنند.

وی افزود: دهمین نمایشگاه کتاب گلستان با ۲۶۰ غرفه از چهارم تا نهم آبان در دو نوبت صبح و عصر واقع در نمایشگاه بین‌المللی گرگان، میزبان بازدیدکنندگان است.

آل نبی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در ۲۶۰ غرفه و با ۵۰۰ ناشر برگزارشده و ۵۵ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب گلستان ارائه می‌شود.