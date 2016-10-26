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۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۶

استاندار مازندران:

رونق تولید و کاهش بیکاری دغدغه اصلی است

رونق تولید و کاهش بیکاری دغدغه اصلی است

ساری - استاندار مازندران، رونق تولید و اشتغال را دغدغه اصلی مسئولان دانست و گفت: اولویت اصلی ما رونق تولید و کاهش بیکاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه چهارشنبه پس از بازدید از ظرفیت‌های شرکت مازیار صنعت گفت: رونق تولید و اشتغال دغدغه اصلی مسئولین نظام است و در استان اولویت اصلی ما حل مشکلات واحدهای تولیدی و حرکت در مسیر رونق تولید و کاهش بیکاری است.

وی تصریح کرد: با ایجاد همدلی و تعامل در استان تلاش می‌کنیم تا از تمامی ظرفیت‌ها برای توسعه همه‌جانبه استان استفاده کنیم.

وی خواستار سرعت بخشی پرداخت تسهیلات به شرکت مازیار صنعت شد و گفت: باید شرکت‌هایی که درزمینهٔ اشتغال و رونق تولید پیشگام و پیشرو هستند موردتوجه جدی قرار گیرند.

مقام عالی دولت در استان تصریح کرد: اشتغال مستقیم بیش از ۲۰۰ نفر در این واحد تولیدی و اشتغال صدها نفر به‌صورت غیرمستقیم می‌طلبد تا حمایت همه‌جانبه از این شرکت صورت بگیرد.

کد مطلب 3807224

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