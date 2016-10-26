انار اشرف بهشهر برندسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری بهشهر افزود: وجود ۱۳ هزار هکتار باغ انار بیانگر ظرفیت مناسب این شهرستان در تولید و پرورش این میوه بهشتی است که به ابد بهشهر با انارش به کشور شناسانده شود.

وی بابیان اینکه همچنان که سوهان قم، گز اصفهان و محصولات مختلف کشورمان در نقاط مختلف برندسازی شده، باید انار بهشهر هم با برندسازی مناسب به همه کشور شناسانده شود.

وی ادامه داد: هم‌اکنون انار بهشهر در بازارهای پایتخت و برخی از استان‌ها دارای معروفیت است که باید برای شناساندن درستان تلاش مستمر و بیشتری انجام شود.

این مسئول بابیان اینکه جشنواره انار اشرف در نیمه اول آبان ماه در بهشهر برگزار می‌شود، بیان داشت: از بیش از ۲۰ نوع انار مازندران بهشهر دارای بیشترین انواع درختان است که انار ترش، شیرین، شکر و ملس از معروف‌ترین است.

فرماندار بهشهر همچنین با اشاره به اینکه دولت روحانی ازنظر رسانه‌ای مظلوم واقع‌شده و رسانه‌ای در اختیار ندارد، گفت: همه ما به‌عنوان مدیران دولتی باید کمک‌کار دولت در برنامه‌ها باشیم و به وظایف خود به‌درستی عمل کنیم.

سجادی افزود: باید همه ما آمر به معروف و ناهی از منکر بوده و خدمت به خلق را در دستور کار خود قرار دهیم تا کارنامه درخشانی از خود برجای بگذاریم و مورد رضایت خداوند واقع شویم.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان حضور در نماز جمعه را جدی بگیرند، ادامه داد: نماز جمعه پایگاه مهم دینی است که مسائل مختلف دینی، عبادی و سیاسی و مسائل روز بیان می‌شود و حضور مسئولان در نماز جمعه از مسائلی است که باید باقوت دنبال شود.

سجادی همچنین با قدردانی از حضور و مشارکت مردم در سرشماری اینترنتی گفت: شهرستان بهشهر مشارکت خوبی در سرشماری اینترنتی با کسب رتبه هفتم داشته است و اکنون در سرشماری حضوری هم بهشهر پیشتاز شهرستان‌های دیگر و دارای رتبه اول است.