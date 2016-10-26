مازندران از صنعت عقب مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید استاندار از یک واحد تولیدی در بابل اظهار داشت: ازنظر محیطزیست هیچ صنعت ممنوعه در استان مازندران وجود داشته باشد بلکه بعضی از واحدهای صنعتی باید رعایت زیستمحیطی را انجام دهند.
محمدپور ادامه داد: بسیاری از موانع سر راه تولید توسط ارگانها باید حل شود و معوقات بانکی برای واحدهای صنعتی که دارای عذر موجه هستند باید از طریق تفاهمات از سوی بانک وواحد تولید حل شود تا باعث نشود رونق تولید ملی ما از چرخش عقب بماند.
وی افزود: استان مازندران که به علت دلایلی از صنعت در سالهای اخیر عقبمانده است نباید جلوی پایش سنگاندازی شود وباید با اطمینان در مورد واحدهای صنعتی که پویا و فعال هستند بسیاری از راههای مسیر کوتاهتر تا باعث رونق و عمران و آبادی کشور شوند.
شرکت صنعتی بابل در سال ۱۳۶۱ تأسیس و در سال ۱۳۷۵ توانست بهعنوان یک شرکت صنعتی به کار خود ادامه دهد و اکنون در سه فاز در حال فعالیت است.
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