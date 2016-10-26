سید امید علوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این مسابقه در کروم ترکیه برگزارشده است اظهار کرد: امیرحسین محمدی آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم در روز نخست این رقابت‌ها به مصاف کشتی‌گیرانی از سه کشور دنیا رفت و توانست بااقتدار تمامی حریفان خود را مغلوب کند.

وی افزود: در وزن ۹۷ کیلوگرم امیر محمدی در دور نخست مقابل الکساندر هوشتین از بلاروس به پیروزی رسید، وی در دور بعد و در مرحله نیمه‌نهایی نیز با ضربه‌فنی از سد ایگور اولار از مولداوی گذشت و راهی دیدار فینال شد.

سرپرست هیئت کشتی خراسان شمالی تصریح کرد: محمدی در این دیدار برابر گورام چرتکویف از روسیه به برتری رسید و قهرمان شد.