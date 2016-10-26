  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۴۱

سرپرست هیئت کشتی خراسان شمالی:

آزادکار خراسان شمالی قهرمان رقابت‌های دانشجویان جهان شد

آزادکار خراسان شمالی قهرمان رقابت‌های دانشجویان جهان شد

بجنورد- سرپرست هیئت کشتی خراسان شمالی گفت: در دوازدهمین دوره رقابت‌های کشتی قهرمانی دانشجویان جهان، آزادکار خراسان شمالی صاحب مدال طلا شد.

سید امید علوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این مسابقه در کروم ترکیه برگزارشده است اظهار کرد: امیرحسین محمدی آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم در روز نخست این رقابت‌ها به مصاف کشتی‌گیرانی از سه کشور دنیا رفت و توانست بااقتدار تمامی حریفان خود را مغلوب کند.

وی افزود: در وزن ۹۷ کیلوگرم امیر محمدی در دور نخست مقابل الکساندر هوشتین از بلاروس به پیروزی رسید، وی در دور بعد و در مرحله نیمه‌نهایی نیز با ضربه‌فنی از سد ایگور اولار از مولداوی گذشت و راهی دیدار فینال شد.

سرپرست هیئت کشتی خراسان شمالی تصریح کرد: محمدی در این دیدار برابر گورام چرتکویف از روسیه به برتری رسید و قهرمان شد.

کد مطلب 3807269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها