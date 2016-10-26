به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت‌خواه عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران استان اردبیل اضافه کرد: هم اکنون از مجموع چهار هزار و ۷۶۸ کیلومتر راه روستایی استان بالغ بر دو هزار و ۵۹۳ کیلومتر آسفالته است.

وی مابقی راه های روستایی را شوسه و خاکی اعلام کرد و ادامه داد: هزار و ۱۳۳ کیلومتر راه های روستایی استان نیز شوسه و هزار و ۴۲ کیلومتر راه روستایی خاکی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در عین حال به پایین بودن آمار آسفالت راه های روستایی در شهرهای خلخال و گرمی در مقالیسه با سایر شهرها تصریح کرد: البته به نسبت سال های گذشته کارهای زیادی در این دو شهرستان انجام شده و آمار آنها با افزایش روبرو بوده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مناطق روستایی جنوبی استان و در شهرستان های خلخال، هشتجین و... یادآور شد: تلاش شده در این مناطق آسفالت هایی که با لاستیک و خودرو برای کاهش اصطکاک تطابق دارند، استفاده شود.

محبت‌خواه با بیان اینکه بسیاری از راه های روستایی استان اردبیل بویژه روستاهای بالای ۵۰ خانوار در زمان جهاد سازندگی و نیز سال های گذشته آسفالت شده اند، افزود: به همین دلیل نگهداری، بهسازی و ترمیم این راه ها بسیار مهم بوده و نیازمند اعتبار لازم است.

وی با اشاره به پروژه های زیاد این اداره در بخش های عمرانی بویژه در بحث توسعه و نگهداری راه ها و نیز در بحث مسکن، متذکر شد: پروژه های در دست اجرای این نهاد در زمینه راه سازی در دو بخش ملی و استانی تعریف شده که طرح های ملی در یک سال گذشته رشد خوبی داشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان احداث بزرگراه اردبیل – مشگین شهر و اردبیل - خلخال را از طرح های ملی استان در زمینه توسعه راه ها برشمرد و عنوان کرد: این دو پروژه هم اکنون با سرعت در حال اجرا است اما اعتباری که امسال به آن مصوب شده تاکنون تخصیص نیافته است.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات تخصیص یافته به دو طرح ملی پروژه راه استان اردبیل بیان کرد: پروژه جاده اردبیل – سرچم – خلخال طی سال های ۹۱ تا ۹۴ حدود ۳.۵ میلیارد تومان اعتبار داشت که این رقم در سال گذشته به بیش از ۴۴ میلیارد تومان رسید.

محبت‌خواه اضافه کرد: البته این اداره کل از سال های گذشته بدهی زیادی به پیمانکاران داشت که بخش مهمی از اعتبارات سال قبل به این بدهی ها پرداخت شد.