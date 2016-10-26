به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بوشهر اظهار داشت: بهمنظور تأمین سلامت مصرفکنندگان و ارتقای شاخصهای کیفی غذایی، تمامی مراکز عرضه شامل عمدهفروشیها، انبارهای نگهداری مواد غذایی شهرک صنعتی و حاشیه شهر بازرسی و هویت و کیفیت همه محصولات غذایی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
ندا عالیحسینی افزود: توجه بهسلامت غذایی شهروندان از اولویتهای مهم و رسالت اساسی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر بوده و این تکلیف همواره در دستور کار بازرسان بهداشت محیط این مرکز قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: در نظارتهای بازرسین بهداشت محیط، در شهرک صنعتی چغادک، بیش از ۱۴ تن انواع نوشیدنی، شیرینیها، شکلات و لبنیات صنعتی تاریخمصرف گذشته و فاسد، شناسایی، جمعآوری و امحا شد و همچنین پرونده متخلف بهمنظور رسیدگی و تعزیر به مراجع قضایی استان ارجاع داده شد.
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