به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بوشهر اظهار داشت: به‌منظور تأمین سلامت مصرف‌کنندگان و ارتقای شاخص‌های کیفی غذایی، تمامی مراکز عرضه شامل عمده‌فروشی‌ها، انبارهای نگهداری مواد غذایی شهرک صنعتی و حاشیه شهر بازرسی و هویت و کیفیت همه محصولات غذایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

ندا عالی‌حسینی افزود: توجه به‌سلامت غذایی شهروندان از اولویت‌های مهم و رسالت اساسی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر بوده و این تکلیف همواره در دستور کار بازرسان بهداشت محیط این مرکز قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: در نظارت‌های بازرسین بهداشت محیط، در شهرک صنعتی چغادک، بیش از ۱۴ تن انواع نوشیدنی، شیرینی‌ها، شکلات و لبنیات صنعتی تاریخ‌مصرف گذشته و فاسد، شناسایی، جمع‌آوری و امحا شد و همچنین پرونده متخلف به‌منظور رسیدگی و تعزیر به مراجع قضایی استان ارجاع داده شد.