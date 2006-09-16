هر چه در فلسفه هست ريشه درشعر و انديشه شاعران دارد

به گزارش مهر ، وي " توليد وانديشه " را از وظايف شاعر دانست و تصريح كرد : توليد انديشه از شاعر شروع مي شود و فيلسوف : كشته هاي شاعر را به شكلهاي مختلف عرضه مي كند .



شاعرمجموعه " رجعت سرخ ستاره " با تاكيد بر اهميت نقش ارشاد و روشنگري شعر ، اظهار داشت : برخي مي گويند شان شاعري با سرودن ترانه پايين مي آيد ، اما من با اين نظر موافق نيستم ، چرا كه بايد با كمك تمام شيوه هاي سرودن شعر ، براي هدايت جامعه به سوي صلاح تلاش كرد .



استاد معلم با بيان اينكه شاعران امروز بايد نقش تبليغي خود را بيش از گذشته مورد توجه قرار دهند ، افزود: من ابايي ندارم كه بگويم " مبلغ ، شاعر " هستم ، چون معتقد به آييني هستم و اين پيوند آييني ، مايه افتخار من است .رئيس اسبق مركز موسيقي و سرود سازمان صدا و سيما همچنين گفت : پيامبر اسلام (ص) با خود تنها يك كتاب آورد .اگر خدا مي خواست ، مي توانست به تعداد اقوام جهان ، كتاب نازل كند ، اما مشيت الهي بر آن تعلق گرفت كه زبان تعبد مسلمانان ، زبان واحدي باشد .



اين شاعرخاطرنشان كرد : " همزباني " دراسلام يك اصل به حساب مي آيد و خداوند اراده كرده است كه مسلمانان لااقل هنگامي كه به نماز مي ايستند ، با زبان واحدي با او سخن بگويند .



وي زبان قرآن كريم را " عربي مبين " دانست و اظهارداشت : البته كلام قرآن ثقيل است و آن را در نمي يابند ، مگر " راسخون در علم " به همين دليل هم تمام شعرا سعي كرده اند اين كلام را به نوعي ديگر بيان كنند .يعني همه آن چيزي كه در فرهنگ و ادب ايران وجود دارد ، چيزي جز ترجمه قرآن نيست . حتي شاهنامه فردوسي هم به نوعي بازگويي قرآن است و بافت و ساخت آن ، همه از قرآن نشئت مي گيرد .

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