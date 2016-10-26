به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، عباس جمشیدی در نشست شورای پدافند غیرعامل استان بوشهر با بیان اینکه این استان از موقعیت ویژهای برخوردار است اظهار داشت: استان بوشهر در حوزه اقتصادی و صنعتی و بخشهای مختلف تاسیساتی دارای موقعیت ممتازی در کشور است.
وی با بیان اینکه استان بوشهر میزبان پروژههای ملی مهم و استراتژیک اقتصادی و صنعتی است، تصریح کرد: پیوست فرهنگی، اجتماعی و پدافند غیرعامل در طرحهای اقتصادی و صنعتی ملی باید در اولویت قرار گیرد.
سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر با بیان اینکه در طرحهای ملی که استان بوشهرمیزبان آن است باید نفع منطقهای هم مد نظر باشد، گفت: این استان با وجود داشتن نیروگاه اتمی، پارس جنوبی، پایانه نفتی خارگ و دیگر تاسیسات صنعتی از لحاظ اقتصادی جایگاهی مهم برای کشور دارد ولی مطابق با این ظرفیتها تجهیزات لازم پیگیری و مدیریت حادثه در آن وجود ندارد.
جمشیدی با تاکید بر رضایتمندی مردم در طرحهای و پروژههای ملی تصریح کرد: اگر پروژه ملی در استانها اجرا میشود باید پیوستهای فرهنگی، اجتماعی و پدافند غیرعامل برای آن تدوین شود در غیر این صورت رضایتمندی مردم حاصل نمیشود.
وی با تاکید بر توسعه زیرساختها برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل در طرحهای صنعتی و عمرانی ملی افزود: در پروژههای ملی اگر رضایتمندی مردم در آن لحاظ نشود پدافند غیر عامل ناکارآمد است.
سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر با تاکید بر این نکته که مرزنشینان و ساحل نشینان به عنوان مرزبانان واقعی هستند، بیان کرد: یک سوم مردم استان بوشهر با دریا امرار و معاش میکنند که باید زمینه معیشت آنان از این عرصه اقتصادی و معیشتی بیش از پیش فراهم شود.
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