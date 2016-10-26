۲۱هزار و ۵۰۰کرمانی برای شرکت در پیاده روی اربعین ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام روح الله صباحی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: سازمان حج و زیارت نقش نظارت و رسیدگی بر اعزام زائرین به عتبات عالیات را دارد.

وی با اشاره به اینکه آمار افرادی که برای پیاده روی اربعین ثبت نام می کنند سال به سال در حال افزایش است، افزود: مردم برای حضور در پیاده روی اربعین باید از طریق سامانه سماح ثبت نام کنند و تاکنون ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر در استان کرمان در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

حجت الاسلام صاحبی با اشاره به اینکه تاخیر پرواز ایران ایر را پیگیری کردیم، گفت: اگر تاخیری در پرواز ایران ایر رخ دهد آن بخشی که مشکل را ایجاد کرده ملزم به پرداخت خسارت به زائران است.

وی با بیان اینکه رجوع مردم به سامانه سماح برای ثبت‌نام پیاده‌روی اربعین بسیار چشمگیر بوده است، ابراز کرد: شهرستان‌های کرمان، رفسنجان و سیرجان بیشترین ثبت‌نامی را برای پیاده‌روی اربعین داشته‌اند.

مدیر حج و زیارت استان کرمان با اشاره به ایجاد زیرساخت های لازم برای ارائه خدمات به زائران تصریح کرد: با استقرار هیئت کنسولگری عراق در کرمان صدور ویزا با سرعت بیشتری انجام می گیرد و تاکنون برای پنج هزار نفر صدور ویزا صادر شده و لازم است تا دفاتر مدارک زائران را هر چه زودتر برای صدور ویزا ارائه کنند.

وی ادامه داد: تمام زائران ۴۰ دلار به صورت ریالی بابت صدور ویزا و ۲۵ هزار تومان بابت بیمه خدمات پزشکی و درمانی پرداخت می کنند.

حجت الاسلام صاحبی با تاکید به اینکه با دلالان و واسطه گرها برخورد جدی و قانونی می شود، گفت: زائران اربعین به آزادبرها و دلالان اعتماد نکنند.

مدیر حج و زیارت استان کرمان تصریح کرد: مردم باید مستقیما به دفاتر رسمی حج و زیارت مراجعه کنند به گونه ای که برای رفاه عمومی مردم ۳۰ نما یندگی در سراسر استان کرمان به ۱۱۵ دفتر زیارتی استان کرمان افزوده شده است.

وی از نخستین پرواز از شهرستان رفسنجان به مقصد عتبات عالیات طی هفته گذشته خبر داد و گفت: این یک حرکت خوب برای رفاه زائران است.

حجت الاسلام صاحبی گفت: مرز شلمچه برای اعزام زائران کرمانی به سوی عراق تعیین شده است.