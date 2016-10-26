تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی دانشجویان جهان روزهای ۴ و ۵ آبان ماه در شهر کروم ترکیه برگزار شد. تیم ایران در این رقابت‌ها با ۵ مدال طلای یونس سرمستی، رضا افضلی، محمدجواد ابراهیمی، امیر محمدی و سیدرضا موسوی در اوزان ۵۷، ۷۴، ۸۶ ،‌۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم و سه مدال برنز مهران نصیری، میثم حیدری و حامد رشیدی در اوزان ۶۱، ۶۵ و ۷۰ کیلوگرم و کسب ۷۴ امتیاز به عنوان قهرمانی رسید.

همچنین تیم‌های روسیه و ترکیه در این رقابت‌ها به ترتیب دوم و سوم شدند.

نتایج کشتی گیران کشورمان در این رقابت ها به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم یونس سرمستی در دور اول استیون تاکاهاشی از کانادا را با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ شکست داد. وی در دور بعد نیز مقابل ماکسیم اگروکچین از روسیه به برتری رسید و با شکست والنتین سیمتز از آلمان در دیدار سرگروهی راهی رقابت فینال شد. سرمستی در دیدار پایانی احمت پکر از ترکیه را با ضربه فنی شکست داد و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۶۱ کیلوگرم مهران نصیری در دور اول با نتیجه ۷ بر ۶ از سد رجب توپال از ترکیه گذشت اما در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی مقابل تیمور آیتکولوف از قزاقستان شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت.، وی در این دیدار ۴ بر ۳ نماینده اوکراین را مغلوب کرد و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم میثم حیدری پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل میرجان آشیروف از قرقیزستان شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار مقابل سرگلی بابسزکی از مجارستان با نتیجه ده بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم حامد رشیدی در مبارزه نخست مقابل استفان کاپلر از آلمان با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد. وی در دور بعد آندری کارپاچ از بلاروس را با نتیجه ۸ بر ۷ شکست داد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف خود مغلوب و راهی دیدار رده بندی شد. رشیدی با پیروزی ده بر صفر مقابل آزات ساکایف از قزاقستان به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، رضا افضلی در دور اول مقابل نوری تیمور از ترکیه به پیروزی رسید وی دور دوم هنری سلنیوس از فنلاند را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی نیز با شکست بولات ساکایف از قرقیزستان به دیدار فینال راه یافت. افضلی در این دیدار مقابل امیل برنارسزیک از لهستان با ضربه فنی به پیروزی رسید و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم محمد جواد ابراهیمی در دور اول جردن استین از کانادا را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و در دور بعد نیز حریف خود از قزاقستان را ۶ بر یک مغلوب کرد و در مرحله نیمه نهایی نیز از سد آلبرت ایکایف از روسیه گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار میهایلی ناگی از مجارستان را شکست داد و به مدال طلا رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیر محمدی در دور اول مقابل الکساندر هوشتین از بلاروس به پیروزی رسید وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی نیز با ضربه فنی از سد ایگور اولار از مولداوی گذشت و راهی دیدار فینال شد. محمدی در این دیدار برابر گورام چرتکویف از روسیه به برتری رسید و قهرمان شد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم سیدرضا موسوی پس از استراحت در دور اول در دور دوم و در مرحله نیمه نهایی مقابل دانیلو کارتاوی از اوکراین به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. موسوی در دیدار فینال با غلبه بر حریف ترک، عنوان قهرمانی را بدست آورد.