۱۵  میلیارد ریال به ساخت یک واحد آموزشی در دزفول اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست آموزش و پرورش دزفول عصر امروز چهارشنبه در حاشیه نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سعید طاووسی پزشک و جانباز دوران دفاع مقدس دزفولی در اقدامی نیکوکارانه متعهد شد تا ۱۵ میلیارد ریال برای بازسازی یک واحد آموزشی دراین شهرستان اهدا کند.

عبدالمحمد جرجانی افزود: واحد آموزشی مذکور دبیرستان پسرانه و فرسوده طالقانی دزفول از مدارس بسیار قدیمی است که بازسازی آن نیازمند ۲۸ میلیارد ریال اعتبار بوده که با اقدام این رزمنده خیر نیمی از هزینه موردنیاز تامین شد.

وی ادامه داد: این جانباز و پزشک دزفولی که خود در دوران تحصیل دانش آموز این دبیرستان بوده، سهم خیرساز این واحد آموزشی را به نیت پدر مرحوم خود حاج کاظم طاوسی و با هدف خدمت به تحصیل دانش آموزان زادگاه خود در نظر گرفته است.

جرجانی عنوان کرد: تخریب این واحد آموزشی در هسته مرکزی شهر دزفول آغاز شده و بعد از جابجایی دکل مخابراتی که در محوطه این دبیرستان قرار دارد، عملیات ساخت آن نیز بزودی آغاز می شود.

وی در خصوص طراحی جدید این دبیرستان توضیح داد: دبیرستان طالقانی دزفول در طراحی جدید از سه هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای آموزشی شامل ۱۲ کلاس درس، آزمایشگاه، نمازخانه و سالن چند منظوره برخوردار خواهد شد.

جرجانی در پایان بیان کرد: این دبیرستان در سه طبقه با سازه بتنی به صورت کاملا استاندارد ساخته خواهد شد.