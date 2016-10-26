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۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۵۲

معاون وزیر علوم عنوان کرد:

اجرای یک هزار و ۲۰۰ پروژه مشترک وزارت علوم و دفاع

اجرای یک هزار و ۲۰۰ پروژه مشترک وزارت علوم و دفاع

بیرجند- معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وزارت علوم بیش از یک هزار و ۲۰۰ پروژه مشترک با وزارت دفاع اجرا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی چهارشنبه شب در دیدار با نماینده ولی فقیه خراسان جنوبی با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی و مجموعه نخبگان کشور از اصطلاحات مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: این مجموعه‌ها فضا سازی و فرهنگ سازی را برای مردم تقویت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه نقش نیروی علمی در کشور باید تقویت شود، افزود: علم باید در زندگی مردم تأثیر بسزایی داشته باشد و اقتصاد دانش بنیان از علومی است که می‌تواند در زندگی مردم تاثیرات زیادی داشته باشد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه سیاست کلان وزارت علوم این است که علم را از حالت کتابخانه‌ای به درون زندگی مردم ببرد، گفت: دانشجو و استاد باید نقش اصلی خود را بفهمند و صرفاً برای آموزش به دانشگاه نروند.

وی با بیان اینکه زمینه‌ ایجاد توانمندی و خلاقیت برای تأثیر گذاری در جامعه لازم است، بیان کرد: اصطلاح دانشگاه کارآفرین به عنوان سیاست اصلی وزارت علوم مطرح شده است.

احمدی با اشاره به اینکه ارتباط دانشگاه‌ها با مجموعه نهادهای کشور باید حفظ و تقویت شود، تصریح کرد: ایجاد مراکز رشد علم و فناوری که مرجعی برای اشتغال خروجی دانشگاه‌ها است باید توسعه یابد.

وی با بیان اینکه در سطح کشور ۳۹ پارک علم و فناوری وجود دارد، افزود: برای تأسیس پارک‌های علم و فناوری در کشور از دیگر کشورهای توسعه یافته الگوگیری شده است و متناسب با فرهنگ کشور بومی سازی شده‌اند.

فعالیت ۴۴۰۰ شرکت در پارک های علم و فناوری

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه چهار هزار و ۴۰۰ شرکت در پارک‌های علم و فناوری کشور مستقر هستند، اظهار داشت: بیش از ۳۰ هزار شاغل در این پارک‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نو پا است و برای تقویت شدن نیاز به کمک دارد، افزود: ۲۱۰ شرکت در پارک علم و فناوری استان وجود دارد که از این تعداد ۳۵ شرکت قابل توجه و دانش بنیان هستند.

احمدی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی استانی فرهنگی با ظرفیت‌های بزرگ دانشگاهی است، گفت: باید بتوانیم ظرفیت‌های استان را بیش از پیش تقویت کنیم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه بر اساس تفاهم نامه ای ۲۰ میدان نفتی به دانشگاه‌ها واگذار شده است، تصریح کرد: دانشجویان می‌توانند در راستای ازدیاد چاه‌های نفتی تحقیق کنند تا علم نوین افزایش برداشت چاه‌های نفتی را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه قرارداد حلقه ارتباط دانشگاه و صنعت بسته شده است که در طول تاریخ کشور بی سابقه است، بیان کرد: وزارت علوم بیش از یک هزار و ۲۰۰ پروژه با وزارت دفاع داشته است.

احمدی با بیان اینکه باید فضایی را فراهم کنیم که دانشگاه‌ها از حالت صرفاً آموزشی به مجموعه‌ای پویا و فعال تبدیل شوند، عنوان کرد: وزارت علوم به تنهایی نمی‌تواند در این راستا فرهنگ سازی کند و نیاز به حمایت همه دستگاه‌های ذی ربط دارد.

کد مطلب 3807363

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