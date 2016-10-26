اجرای یک هزار و ۲۰۰ پروژه مشترک وزارت علوم و دفاع

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی چهارشنبه شب در دیدار با نماینده ولی فقیه خراسان جنوبی با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی و مجموعه نخبگان کشور از اصطلاحات مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: این مجموعهها فضا سازی و فرهنگ سازی را برای مردم تقویت میکند.
وی با اشاره به اینکه نقش نیروی علمی در کشور باید تقویت شود، افزود: علم باید در زندگی مردم تأثیر بسزایی داشته باشد و اقتصاد دانش بنیان از علومی است که میتواند در زندگی مردم تاثیرات زیادی داشته باشد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه سیاست کلان وزارت علوم این است که علم را از حالت کتابخانهای به درون زندگی مردم ببرد، گفت: دانشجو و استاد باید نقش اصلی خود را بفهمند و صرفاً برای آموزش به دانشگاه نروند.
وی با بیان اینکه زمینه ایجاد توانمندی و خلاقیت برای تأثیر گذاری در جامعه لازم است، بیان کرد: اصطلاح دانشگاه کارآفرین به عنوان سیاست اصلی وزارت علوم مطرح شده است.
احمدی با اشاره به اینکه ارتباط دانشگاهها با مجموعه نهادهای کشور باید حفظ و تقویت شود، تصریح کرد: ایجاد مراکز رشد علم و فناوری که مرجعی برای اشتغال خروجی دانشگاهها است باید توسعه یابد.
وی با بیان اینکه در سطح کشور ۳۹ پارک علم و فناوری وجود دارد، افزود: برای تأسیس پارکهای علم و فناوری در کشور از دیگر کشورهای توسعه یافته الگوگیری شده است و متناسب با فرهنگ کشور بومی سازی شدهاند.
فعالیت ۴۴۰۰ شرکت در پارک های علم و فناوری
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه چهار هزار و ۴۰۰ شرکت در پارکهای علم و فناوری کشور مستقر هستند، اظهار داشت: بیش از ۳۰ هزار شاغل در این پارکها وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نو پا است و برای تقویت شدن نیاز به کمک دارد، افزود: ۲۱۰ شرکت در پارک علم و فناوری استان وجود دارد که از این تعداد ۳۵ شرکت قابل توجه و دانش بنیان هستند.
احمدی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی استانی فرهنگی با ظرفیتهای بزرگ دانشگاهی است، گفت: باید بتوانیم ظرفیتهای استان را بیش از پیش تقویت کنیم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه بر اساس تفاهم نامه ای ۲۰ میدان نفتی به دانشگاهها واگذار شده است، تصریح کرد: دانشجویان میتوانند در راستای ازدیاد چاههای نفتی تحقیق کنند تا علم نوین افزایش برداشت چاههای نفتی را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه قرارداد حلقه ارتباط دانشگاه و صنعت بسته شده است که در طول تاریخ کشور بی سابقه است، بیان کرد: وزارت علوم بیش از یک هزار و ۲۰۰ پروژه با وزارت دفاع داشته است.
احمدی با بیان اینکه باید فضایی را فراهم کنیم که دانشگاهها از حالت صرفاً آموزشی به مجموعهای پویا و فعال تبدیل شوند، عنوان کرد: وزارت علوم به تنهایی نمیتواند در این راستا فرهنگ سازی کند و نیاز به حمایت همه دستگاههای ذی ربط دارد.
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