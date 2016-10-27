علیرضا مهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان آموزشهای ارائه شده توسط فنی و حرفهای استان همدان اظهار داشت: طی نیمه نخست امسال ۲ میلیون و ۲۶ هزار و ۹۸۸ نفر ساعت آموزش در بخش دولتی و یکمیلیون و ۶۶۲ هزار نفر ساعت آموزش در بخش خصوصی توسط آموزشگاههای آزاد استان ارائه شده است.
وی افزود: طی ۶ ماهه نخست سال جاری ۴ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۶۹ نفر ساعت آموزش در فنی و حرفهای همدان ارائه شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان همدان با اشاره به تفکیک آموزشهای صورت گرفته گفت: ۷ هزار و ۹۶۵ نفر ساعت در بخش عشایر، ۹۹ هزار نفر ساعت در دانشگاهها، ۱۳ هزار نفر ساعت در بخش صنایع و صنوف و ۸ هزار و ۵۰۰ نفر ساعت در زندانها آموزش های لازم را فرا گرفته اند.
وی با اشاره به تعداد حرفههای آموزش دادهشده در استان همدان بیان کرد: تعداد ۵۵۲ حرفه توسط فنی و حرفهای در استان همدان آموزش دادهشده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان همدان عنوان کرد: همچنین در ۶ ماهه نخست سال جاری تعداد ۲۶ هزار و ۹۳۴ نفر در آزمونهای فنی و حرفه ای استان همدان شرکت کردهاند که از این تعداد ۲۰ هزار و ۱۲۲ نفر قبولشدهاند.
وی با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر از قبول شدگان مرد و مابقی از بانوان بودهاند، به همکاری با کمیته امداد امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: در راستای توانمندسازی و خودکفایی که از اهداف کمیته امداد امام خمینی است سازمان و فنی حرفهای استان همدان همکاری خوبی داشته است.
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