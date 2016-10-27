اعزام تکواندوکاران همدانی به مسابقات قهرمانی کشور

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم بانوان و آقایان تکواندوکار استان همدان به مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: مسابقات قهرمانی تکواندو کشور رده سنی جوانان و بزرگ‌سالان «جام سفیر کره جنوبی» در گروه مردان و زنان به مدت ۴ روز به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به اسامی آقایان تیم همدان در این مسابقات گفت: در بخش آقایان فرشید جلالوند، سید هادی حسینی، محمدرضا کرمی، علیرضا عزیزی، داریوش بختور، پیمان ترکاشوند در رقابت ها حضور دارند.

چاروسایی عنوان کرد: همچنین محمد ارجی و سامان قنبری به سرمربیگری حسین همایونی و مربیگری مهدی فراشی و سرپرستی افشین سلماسی در این مسابقات حضور دارند.

وی با اشاره به اسامی بانوان تیم همدان بیان کرد: در بخش بانوان سیده سارا زمردی موسوی، راحله عبدالملکی، افسانه بیات، شیرین خضریان، فهیمه کریمی، مهدیه محمد طاهری، ساناز آئینه و فاطمه نجفی به سرمربیگری سحر شکری بابایی در رقابت ها حضور دارند.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: تیم همدان به مربیگری فائزه مخدومی و سرپرستی راضیه خدابنده لو هدایت این تیم را به عهده خواهند داشت.

مسابقات شنا کارکنان دولت در بخش بانوان آغاز شد

چاروسایی با اشاره به آغاز مسابقات شنا کارکنان دولت در بخش بانوان گفت: مسابقات ورزشی کارکنان دولت در بخش بانوان در ۵۰ متر آزاد در استخر سرپوشیده حاج بابایی کار خود را آغاز کرد.

وی عنوان کرد: این مسابقات با حضور ۱۳ تیم از استان‌های تهران، لرستان، همدان، البرز، همدان، مرکزی، چهارمحال بختیاری، زنجان، کرمان، قزوین و لرستان و حضور ۳۳ شناگر در سه رده سنی زیر ۳۵ سال، ۳۶-۴۵ سال و بالای ۴۶ سال برگزار می‌شود.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به مسائل فنی این مسابقات بیان کرد: این مسابقات در ۵۰ متر آزاد در دو رده سنی زیر ۳۵ سال و ۳۶-۴۵ سال برگزار می‌شود.