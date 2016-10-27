به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز در شرایطی آغاز می‌شود که لیگ برتر به هفته هفتم رسیده است و گیتی پسند اصفهان در صدر جدول قرار دارد.

در یکی از بازی‌های هفته هفتم این مسابقات، امروز پنج شنبه در قم تیم فوتسال یاسین پیشروی قم در مسابقه‌ای حساس و جذاب به دیدار تیم مس سونگون می‌رود و نتیجه این بازی در تعیین وضعیت بالای جدول تاثیر مستقیم دارد.

شاگردان محمد رضا حیدریان در تیم یاسین پیشروی قم از ۶ بازی قبلی خود و مجموع ۱۸ امتیاز ممکن، موفق به کسب ۱۳ امتیاز شده‌اند و به لطف این نتایج خوب اکنون در رده سوم جدول ۱۴ تیمی لیگ برتر قرار گرفته‌اند در حالی که گیتی پسند با ۱۸ امتیاز و حفاری اهواز با ۱۳ امتیاز بالاتر از یاسین قرار دارند.

مس سونگون نیز که تیمی قدرتمند و پر ستاره است تا پایان هفته ششم با ۱۱ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد و برای جا نماندن از کورس مدعیان نیاز مبرمی به کسب امتیاز کامل این بازی دارد و می‌خواهد دومین شکست فصل را به یاسین پیشرو تحمیل کند.

تیم میزبان اما امیدوار است به پشتیبانی هواداران خود که معمولا سالن شهید حیدریان را در مسابقات حساس پر از تماشاگر می‌کنند بتواند در بازی امروز حریف را تحت فشار گذاشته و با کسب پیروزی در این بازی، شخصیت تیمی جدیدی برای خود دست و پا کند.

یاسین پیشرو هفته گذشته در شیراز در دیدار برابر تیم ارژن این شهر بازی باخته را از حریف خود برد و ۳ امتیاز ارزشمند کسب کرد و مس سونگون نیز در خانه برابر تیم آذرخش هرمزگان ۲ بر صفر صاحب برتری شد.

دیدار تیم‌های فوتسال یاسین پیشروی قم و مس سونگون در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال ایران از ساعت ۱۶ امروز پنج شنبه در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.