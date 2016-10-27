تلاش تیم هدف پویان قم برای پیروزی مقابل ذوب آهن اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور روز جمعه ۷ آبان دومین هفته خود را سپری خواهد کرد و برگزاری ۳ مسابقه در این هفته از سوی فدراسیون هندبال برنامه ریزی شده است.

تیم هندبال هدف پویان جوان قم که نماینده استان قم در لیگ برتر زنان کشور است و تنها تیم لیگ برتری ورزش قم در بخش بانوان به شمار می‌رود روز جمعه در دومین گام خود در این مسابقات به دیدار تیم ذوب آهن اصفهان می‌رود.

این مسابقه در حالی در سالن شهدای بهزیستی قم برگزار می‌شود که شاگردان زهرا احمدی نیا در تیم هدف پویان قم در مسابقه نخست خود در خانه غافلگیر شدند و ۲۸ بر ۱۹ نتیجه را به تیم شهید چمران لارستان فارس واگذار کردند.

سبز پوشان ذوب آهن اما در نخستین مسابقه خود روز دوشنبه برابر تیم همشهری خود یعنی سپاهان قرار گرفتند و این تیم را در یک بازی پایاپای و نزدیک ۲۴ بر ۲۳ شکست دادند و در شرایطی فردا در قم به میدان می‌روند که ۳ روز کمتر از هدف پویان استراحت کرده‌اند.

نگاهی به سطح فنی دو تیم حاکی از برتری ذوب آهن و شانس بیشتر این تیم اصفهانی برای غلبه بر بنفش‌های هدف پویان است با این حال هدف پویان امیدوار است با بهره‌مندی از پشتیبانی هواداران خود بتواند روز سختی برای ذوب آهن رقم بزند و بدون تردید حفظ تمرکز نزد بازیکنان جوان هدف پویان، کلید زمین گیر کردن ذوب آهن در قم است.

آخرین تمرین پیش از مسابقه دو تیم برای هدف پویان روز چهارشنبه در سالن برگزاری مسابقه برگزار شد و ذوب آهن نیز امروز وارد قم می‌شود و عصر امروز در سالن بهزیستی تمرین خواهد کرد.

دیدار تیم‌های هدف پویان جوان قم و ذوب آهن اصفهان در هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان کشور از ساعت ۱۱ صبح روز جمعه ۷ آبان در سالن شهدای بهزیستی برگزار می‌شود تماشای آن برای بانوان قمی علاقمند به ورزش رایگان خواهد بود.

باشگاه هدف پویان همچنین بانوان تماشاگر علاقمند به ورزش را از ایستگاه‌های میدان مطهری به سمت خاکفرج، میدان مفید در انتهای خیابان صدوق و میدان تیراژه واقع در شهرک پردیسان به محل برگزاری مسابقه انتقال می‌دهد.