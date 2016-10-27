ضرورت ساماندهی اقتصادی و اجرای اقتصاد دانش بنیان درحرم رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان نیوز، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیران سازمان اقتصادی که در تالار ولایت حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تاکید بر اینکه شرکتهای اقتصادی آستان قدس رضوی باید نقاط ضعف خود را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنند، اظهار کرد: استراتژی و نوع راهبرد شرکتهای زیانده باید مشخص و راهکاری برای تعیین تکلیف آنها تدوین شود، در تدوین این راهکار نیز مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این شرکتها با توجه به تجربیات و شناختی که دارند، بهترین افراد هستند.
وی با تاکید بر لزوم شفافسازی وضعیت شرکتهای اقتصادی در تعیین دقیق سود و زیان آنها، افزود: سرمایه تاسیس تمام شرکتهای آستان قدس رضوی از عواید موقوفات بوده است و تمام دارایی این آستان نورانی منشا وقف یا نذر دارد، بنابراین تمام گردش مالی، سود شرکتها و دارایی آستان قدس رضوی، موقوفه و متعلق به امام علی بن موسی الرضا(ع) است و صیانت از آنها تکلیفی شرعی به شمار میرود.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به موضوع مالیات بر شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی اشاره کرد و توضیح داد: اموال آستان قدس رضوی مجموعهای از موقوفات و نذورات بوده که در جهت کمک به محرومان، گسترش و نشر فرهنگ اسلامی و ترویج اسلام ناب محمدی، تعمیر و نگهداری اماکن متبرکه رضوی و بالاخره در راه مصالح جامعۀ اسلامی طبق نظر و نیات واقفان مصرف میشود و موقفه بودن این اموال خود میتواند دلیلی بر معافیت مالیاتی آنان باشد.
وی با اشاره به معافیت مالیاتی شرکتها و مؤسسات آستان قدس رضوی توسط امام خمینی(ره) اضافه کرد: اگر چه شرکتها و موسسات آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف هستند، اما این معافیت با حسابرسی منافاتی ندارد. شرکتها میزان دقیق مالیاتهای خود را محاسبه کنند و در قالب اسناد مالی به سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی ارائه دهند.
حجت الاسلام رئیسی پاسداری از سرمایههای وقفی و صرف درآمد آن در راستای نیت واقفان را یکی از رسالتهای مهم آستان قدس رضوی دانست و خاطرنشان کرد: میان حوزههای فعالیت اقتصادی و نیات واقفان باید تناسب و رابطه نزدیک وجود داشته باشد، باید نسبت به رعایت نیات و نظرات واقفان حساسیت داشت و نظارت سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی بر شرکتها و موسسات تابعه برای تحقق این نیات بسیار با اهمیت است.
وی همچنین به مدیران شرکتها و موسسات توصیه کرد نظارت درون سازمانی مداوم بر حسن فعالیت مجموعه خود داشته باشند و عنوان کرد: دستگاههای نظارتی و حسابرسی، همیار و کمکرسان مدیران بر نظارت و بررسی مجموعه ها و شرکتها هستند.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه در مسیر اصلاح و تحول شرکتها این دست اندرکاران آنها هستند که میتوانند بهترین برنامهها و راهکارها را برای این تحول ارائه دهند، افزود: شرکتها و موسسات اقتصادی باید همواره آمادگی نظارت و حسابرسی درون و برون سازمانی را داشته باشند و لازم است مجموعهها نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
فعالیتهای اقتصادی در تراز آستان قدس رضوی
حجت الاسلام رئیسی در ادامه به بند هفت حکم رهبری معظم انقلاب در رابطه با آستان قدس رضوی اشاره کرد که میفرمایند «سامان بخشیدن به بنگاههای اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آن ها نیز باید همواره مد نظر بوده و از آن غفلت نشود.» و گفت: یکی از مصادیق ساماندهی اقتصادی این است که نباید به هر قیمتی به دنبال منافع اقتصادی باشیم، محصولات آستان قدس رضوی باید نماد کیفیت و انصاف در قیمت گذاری باشند؛ بنای ما بر آن نیست که رقیب بخش خصوصی در کسب درآمد شویم، محصولات و تولیدات این آستان باید کالاهایی برای گره گشایی از مشکلات مردم با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت باشند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان این مطلب که فعالیتهای اقتصادی شرکتهای تابعه باید در تراز جایگاه و شان آستان قدس رضوی باشد، خاطرنشان کرد: ما به دنبال سوددهی شرکتها به هر قیمتی نیستیم، عواید فعالیتهای اقتصادی در مسیر دستگیری از نیازمندان و امور فرهنگی هزینه خواهد شد، بنابراین باید تمام نکات اخلاقی، شرعی و قانونی در این کسب درآمدها لحاظ شود.
تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود بهره از نیروهای جوان انقلابی و متخصص را رمز پویایی معرفی کرد و خطاب به مدیران عامل شرکتها گفت: نیروهای جوان، انقلابی، متخصص، متدین، بانشاط و پرانگیزه را در سازمانها و شرکتها به کار بگیرید؛ این نیروها اجازه فرسودگی را به مجموعهها نمیدهند و پویایی آن را حفظ میکنند.
وی نقش مدیران را در حفظ سلامت اداری سازمانها بسیار مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: حفظ سلامت اداری در مجموعههای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است، اعمال نظارت و کنترلهای مناسب در مجموعهها، از عمدهترین عوامل حفظ سلامت اداری به شمار میرود.
حجت الاسلام رئیسی مدیریت کارآمد را مهمترین عامل برای پیشرفت یک مجموعه خواند و بیان کرد: بودجه، برنامه و نیروی انسانی برای تعالی یک مجموعه بسیار مهم است، اما مهمتر از تمام این موارد مدیریت کارآمد است؛ مدیریت خوب میتواند از کمترین امکانات بیشترین بهره را ببرد و مدیریت سوء میتواند امکانات را زایل کند.
تلاش در راستای اشتغالزایی
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به معضل اشتغال جوانان اشاره کرد و با بیان این مطلب که بیشترین درخواست ارسالی به آستان قدس رضوی حول موضوع اشتغال بوده است، گفت: امروز مشکلات اقتصادی و بیکاری یکی از معضلات جامعه ماست و بسیاری از درخواستها ارسالی به آستان قدس رضوی حول موضوع اشتغال می¬چرخد. من از مدیران شرکتها میخواهم در راستای ایجاد اشتغال از هیچ تلاشی فروگذار نکنند و از همه امکانات خود برای توسعه امر اشتغال بهره ببرند.
وی با استقبال از ایدهها و برنامههای اشتغال زا در آستان قدس رضوی ادامه داد: شرکتها و موسسات ابتدا تلاش کنند زمینه کار فراهم شود و سپس به جذب نیرو مبادرت ورزند. قطعا آستان قدس رضوی کمک به معضل اشتغال را یکی از افتخارات خود میداند، اما مدیران شرکتها نیز باید در ابتدا زمینه و فرصت شغلی را در مجموعههای خود ایجاد کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اجرای اقتصاد دانش بنیان در ساماندهی فعالیتهای اقتصادی آستان قدس رضوی، ابراز کرد: ساماندهی اقتصادی آستان قدس رضوی باید بر اساس اقتصاد دانش بنیان باشد، زیرا تنها این نوع اقتصاد است که منافع آن مستقیم به مردم و کشور باز میگردد و میتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی نیز کمک کند.
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