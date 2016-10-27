لرستان رتبه بالایی در حوزه تسهیلات اقتصادمقاومتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح پنجشنبه در بدو ورود به لرستان در جمع خبرنگاران گفت: سفرهای دوره ای به همه استانها برای بررسی وضعیت پروژه های اقتصاد مقاومتی را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه این سفرها به ویژه در سه استان الگو در حوزه اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد، تصریح کرد: تلاش ما بر این است که پروژه های نیمه تمام را اجرا و سرعت ببخشیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی از دیگر برنامه های در دستور کار است، اظهار داشت: با توجه به گزارش هایی که از لرستان داشته ایم این استان رتبه بسیار بالایی در بحث تسهیلات اقتصاد مقاومتی دارد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه تلاش خوبی از سوی مسئولان لرستان برای دریافت تسهیلات صورت گرفته به طوریکه لرستان در این حوزه در بین استان های اول و دوم کشور قرار گرفته است، تصریح کرد: انتظار داریم مسئولان استان در مصرف تسهیلات موضوع بهره وری، سرعت کار، افزایش تولید و بازار تولیدات را مدنظر قرار دهند.

وی یادآور شد: همه این مسائل را در جلسات اقتصاد مقاومتی بررسی می کنیم.