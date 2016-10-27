ادعیه امام سجاد جامعه را از خودپرستی به سوی خداپرستی رهنمون ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق کفیل در همایش تبلیغی امام سجاد(ع) در سالن اجتماعات مدرسه النبی بندرعباس، احیای صحیفه سجادیه را احیای دین و رشد آن دانست و افزود: امروزه بهترین راهکار برای رشد جامعه بشری و ایجاد تمدن توحیدی، استفاده از ادعیه صحیفه است.

وی با بیان اینکه فرازهای صحیفه، شامل جملات مناجات و راهکارهای توحیدی است که سطح علمی و معرفتی جامعه را بسیار بالا می برد، خاطرنشان ساخت: جامعه ای که از صحیفه به دور باشد، همانند فرزندی است که سال ها مادر خود را ندیده باشد و قطعا چنین جامعه ای خسارت خواهد خورد.

حجت الاسلام کفیل، حفظ دین را رسالت مهم همه ائمه اطهار(ع) برشمرد و بیان کرد: اثر وجودی امامام معصوم(ع) پاسداری و حفاظت از دین خداست؛ صحیفه سجادیه که سراسر آن معارف توحیدی می باشد، نتیجه تلاش امام سجاد(ع) برای محافظت از دین است.

وی با اشاره به اینکه امام سجاد(ع) می فرماید: «وقتی انسان متصل به خدا شد، قدرت پیدا می کند»، تصریح کرد: راه دفاع از دین، اتصال به خالق هستی است.

این کارشناس دینی مذهبی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری کنگره بین المللی امام سجاد(ع) را در رشد و توسعه معارف صحیفه نه تنها در داخل کشور، بلکه حتی در خارج از مرزهای کشور و سایر سرزمین های اسلامی و در بین علاقمندان به مکتب رهایی بخش اسلام ناب، بسیار مفید و موثر دانست.

وی یادآور شد: اگر چه کنگره امام سجاد(ع) در گوشه ای از ایران اسلامی یعنی استان هرمزگان برگزار می شود، اما با تدبیر مجریان، مدیران، متولیان و حضور مدعوین داخلی و خارجی، به کنگره ای مدون، عملی و تاثیر گذار در عرصه بین المللی تبدیل شده است.