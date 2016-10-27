مدیر کل جدید اوقاف خراسان رضوی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، با حضور آیت الله سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد، حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت الاسلام محمد احمد زاده به عنوان مدیرکل جدید معرفی و از زحمات حجت الاسلام و المسلمین حجت گنابادی نژاد تقدیر شد.

در این مراسم ابتدا حجت الاسلام و المسلمین گنابادی نژاد به بیان گزارش عملکرد ۸ ساله خود در اوقاف پرداخت و ضمن تقدیر از همکاران و کارکنان اوقاف برای حجت الاسلام و المسلمین احمد زاده آرزوی توفیق در مسئولیت جدید را کرد.

آیت الله سید احمد علم‌الهدی در این مراسم اظهار داشت: آقای گنابادی نژاد منشاء خدمات فراوانی در اوقاف استان بودند و این نهاد را تبدیل به یک نهاد انقلابی کرده بودند و علاوه بر این خدمات فراوانی را نیز در حاشیه شهر مشهد ارائه کردند.

امام جمعه مشهد مقدس گفت: امروز شاهد هستیم که به واسطه این فعالیت‌های انقلابی در حاشیه شهر مشهد، این منطقه از مشهد تبدیل به نهادی مذهبی و انقلابی شده است.

وی بیان کرد: برداشتی که از دوران مسئولیت ایشان می‌شود این است که این سازمان از یک نهاد سنتی به نهاد انقلابی تبدیل شده و این از بزرگترین برکات مسئولیت ایشان است.

آیت الله علم‌الهدی تصریح کرد: حجت السلام احمدزاده مدیرکل جدید در تمام فعالیت‌های حجت السلام گنابادی‌نژاد حضور داشته و یار و یاور ایشان بوده و ادامه فعالیت‌های ایشان را در اداره اوقاف در تداوم فعالیت‌های مدیریت قبلی می‌دانیم.

امام جمعه مشهد مقدس گفت: با حضور مدیریت جدید برکات گذشته این نهاد را که از یک نهاد سنتی به یک نهاد انقلابی تبدیل شده است را شاهد باشیم.

وی اظهار داشت: تکلیف خاصی که بر عهده دستگاه‌ها وجود دارد این است که بصورت تشکیلات انقلابی در بیایند. ایجاد تشکیلات انقلابی و حرکت کردن در این مسیر توسط مسئولان ادارات و سازمان‌ها باید فراهم بشود.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف گفت: یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی کاهش هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف است.

وی با بیان اینکه در مدت حضور حجت الاسلام و المسلمین گنابادی نژاد در سمت مدیر کل اوقاف استان خدمات شایسته ای صورت پذیرفت، تصریح کرد: زحمات این بزرگوار در خدمت به موقوفات، قرآن کریم و آستان مقدس امامزادگان باعث شد که توفیق خدمتگذاری آستان مقدس حضرت علی بن موسی الرضا نصیب ایشان شود.

در پایان طی حکمی حجت الاسلام و المسلمین محمد احمد زاده به عنوان مدیرکل جدید اداره کل اوقاف و امور خیریه استان معرفی و از زحمات حجت الاسلام و المسلمین گنابادی نژاد با اهدا هدایا تقدیر شد.