چهارمین دوره آموزشی تشکیلاتی «فرزندان روح الله» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ودود حیدری، مدیر عامل بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی (ره) در دانشگاه ها در مراسم افتتاحیه این دوره به تبیین اهداف و فعالیت های بنیاد و بررسی مبانی تحریف امام پرداخت.

دکتر حیدری در بخشی از سخنان خود به فلسفه راه اندازی بنیاد تبیین ادنیشه امام در دانشگاه ها و فعالیت های چند سال اخیر بنیاد اشاره کرد و ضمن پراهمیت خواندن جایگاه کانون های خط امام در دانشگاه ها گفت: تأسیس و فرا گیر شدن کانون ها با رویکردهای تربیتی و فرهنگی از جمله برنامه های بنیاد برای تبیین و ترویج اندیشه های امام (ره) در دانشگاه هاست.



وی ادامه داد: اندیشه های امام (ره) در بخش های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... به روز و قابل دفاع والگو است و این منظومه فکری کهنه شدنی نیست و لذا همواره باید بر تارک دانشگاه ها و در رأس توجهات دانشجویان انقلابی باشد.



مدیر عامل بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی (ره) در دانشگاه ها در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحریف خط امام (ره) پرداخت.

وی گفت: از زمان حیات حضرت امام (ره) افراد و جریاناتی که اندیشه ناب اسلامی امام (ره) را مانع اهداف و منافع خود می دیدند به تحریف نظرات امام می پرداختند و این روند بعد از رحلت امام (ره) هم ادامه یافت و در سال های اخیر به شدت به آن افزوده شد.



وی افزود: جریانات و افرادی که از انقلابی ماندن خسته شده اند و می خواهند در پارادایم ظالمانه دنیای موجود هضم شوند و اندیشه های ناب اسلامی امام (ره) را مانع منفعت طلبی و راحت طلبی خود می بینند، چاره ای ندارند تا با ظاهری موجه و به اصطلاح خودشان عقلانی، امام خمینی (ره) را از اوج آرمانی و اسلامی و انقلابی به زیر بکشند و دیدگاه های ایشان را تحریف کنند.



حیدری ادامه داد: موضوع تحریف امام را بایستی تعریف کرد و به چرایی آن پرداخت؛ تحریف امام یعنی نشان دادن امام خلاف آنچه بوده است، تحریف امام یعنی نشان ندادن اصل واقعیت مبانی اندیشه امام و یا نشان ندادن همه واقعیت اندیشه امام و بخشی از مکتب امام را که مانع منافع خودشان نیست را برجسته کردن.



وی افزود: می خواهند امام (ره) را از یک سطح بزرگ اجتماعی و یک فیلسوف برجسته و یک مومن انقلابی به یک شخصیت تاریخی تنها و یک مومن مهذب تبدیل کنند و این بزرگترین جفا به امام (ره) است.

حیدری در ادامه به بیان برخی مصادیق بارز و قطعی تحریف امام پرداخت و گفت: اشرافیگری به نام امام، تمایل به اندیشه های لیبرالی و عدم اعتقاد به استکبارستیزی از جمله مصادیق تحریف امام (ره) است که متأسفانه در میان برخی افراد، جریانات و یا دستگاه هایی که ادعای نزدیکی به امام (ره) و یا همراهی با امام در قبل و بعد از انقلاب نیز دیده می شود.



حیدری در خصوص راه های مقابله با تحریف امام (ره) گفت: شناخت امام (ره) از منابع اصلی و به میدان آوردن منسوبین صادق امام (ره) را از راه های مقابله با تحریف امام (ره) برشمردند.



وی تأکید کرد: معیار اصلی برای تفسیر امام (ره)، ولی فقیه زمان است که باید از رفتار و بیانات ایشان واقعیت های امام (ره) را شناخت و با تحریف آن مقابله کرد.



چهارمین دوره اموزشی تشکیلاتی «فرزندان روح الله» تا جمعه هفتم آبان ماه در مشهد مقدس ادامه دارد.