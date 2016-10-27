به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش صبح پنج‌شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اردبیل گفت: با وجود اینکه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی پرداخت شده تأثیرات آن مطالعه نشده است.

وی به بازدید از واحدهای تولیدی فعال شده استان طی هفته آینده اشاره کرد و افزود: در این بازدید تأثیرات دریافت تسهیلات و همچنین میزان اشتغال ایجاد شده به ازای دریافت تسهیلات بررسی می‌شود.

استاندار اردبیل با تأکید به اینکه بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات برای تمامی واحدهای متقاضی ثبت شده در سامانه دریافت تسهیلات هستند، اضافه کرد: تخطی برخی بانک‌ها پذیرفته نیست و لازم است هر واحدی تقاضای تسهیلات دارد بررسی شود.

خدابخش با بیان اینکه سایت از ۳۱ شهریور مسدود است، ادامه داد: با این وجود برخی واحدها قبل از این تاریخ ثبت‌نام کرده‌اند و لازم است بانک‌ها به درخواست آن ها رسیدگی داشته باشند.

رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان میزان پرداخت تسهیلات برای طرح‌هایی با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت را غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت: انتظار می‌رود برای توسعه واحدهای تولیدی بانک‌ها این طرح‌ها را در اولویت قرار دهند.

وی همچنین در خصوص مشکلات پرداخت تسهیلات از سوی بانک تعاون نیز افزود: لازم است نامه‌ای به وزیر تعاون ارائه شود و تسهیلات از سایر استان‌ها اختصاص یابد.