تغییر در کابینه جنبه سیاسی و انتخاباتی دارد

علی کرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استعفای ۳ وزیر کابینه اظهار داشت: تغییر وزرا با هر عنوانی از قبیل عزل، استعفا و یا استیضاح به نظر من در پایان دولت کار عاقلانه ای نبود و فرقی نمی کند که با چه عنوان و یا اصطلاحی از آن یاد شود.

وی افزود: سوال من به عنوان خادم مردم از جناب رییس جمهور این است که برای مردم کشوری با این عظمت و با این همه ظرفیت این صحبت ها و توجیه ها قانع کننده و پاسخگوی ملت نیست .

وی خطاب به رییس جمهور گفت: جناب آقای روحانی اگر این سه وزیر به نظر شما مشکل داشتند و باید تغییر پیدا می کردند و یا به هر نحوی کابینه باید ترمیم پیدا می کرد چرا در همان ابتدای دولت و بعد از ۶ ماه این کار را انجام ندادید.

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی افزود: مگر نه این است که وزیری که ۳ سال کار کند و در پست خود باقی بماند یعنی اگر اشکالی داشته شما برروی کم کاری آن سرپوش و صحه گذاشته اید و اگر هم لیاقت داشتند چرا حالا آنها را عوض کرده اید.

امروز دیگر وقت ترمیم کابینه نیست

وی گفت : اگر این وزرا اشکال داشتند چرا در همان ابتدای دولت تغییر نکردند واقعا امروز دیگر وقت ترمیم کابینه نیست به نظر می رسد که آقای رئیس جمهور برای انتخابات آتی کابینه را ترمیم می کند و با کار بردن برخی کلمات به دنبال تمسخر مردم است .

وی افزود: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که این عزل، برکناری، استعفا و یا هر عنوان دیگری که بر روی آن بگذاریم به پیشنهاد نمایندگانی بوده که منتسب به رییس جمهور هستند و این موضوع با ابتکار و کار کارشناسی مجلس نبوده و این برای ما به عنوان سخنگویان مردم مورد سوال است.

کرد افزود: به نظر می رسد همه این کارها جنبه سیاسی و انتخاباتی دارد وگرنه اگر بنا بر تغییر وزرا بود حداقل یکسال پیش این اتفاق باید صورت می گرفت.

وی گفت: به عنوان مثال در خصوص برکناری وزیر آموزش و پرورش، وقتی وزیر در آبان ماه تغییر پیدا می کند و یا عزل می شود این خط بطلان کشیدن بر همه برنامه ریزی های آموزش و پرورش در سطح کشور است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این آقایان وزرا باید بیایند و گزارش بدهند که در این ۳ سال که در واقع عملکرد دولت آقای روحانی است چه کرده اند و چه عملکردی داشته اند.

وی افزود: به نظر می رسد که این سبک برکناری برای جلوگیری از پاسخ دادن وزرا و صحه گذاشتن بر هرگونه اشتباه و مشکلات آنها در دوره وزارت است.

وی با اشاره به اعلام وصول اسامی وزرای پیشنهادی رییس جمهور به مجلس گفت: تصمیم گیری و رای گیری در خصوص این وزرای جدید سه شنبه هفته آینده برگزار می شود و امیدواریم که بعد از مطالعه رزومه و برنامه این آقایان بهترین انتخاب انجام شود.

نماینده مردم خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین در مجلس خطاب به مردم استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: ما نمایندگان استان به عنوان خادمین شما در مجلس حتما در خصوص انتخاب وزرای جدید اظهار نظر خواهیم کرد ومطالبات شما را مطرح می کنیم و سعی خواهد شد تا وزیری انتخاب شود که دیدگاهش نسبت به مناطق محروم مثبت و خدمت به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را در دستور کار خود قرار دهد.