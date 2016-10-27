حذف دفترچه درمان به صورت پایلوت در سه مرکز آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی همتی در جمع خبرنگاران گفت: در بخش درمان مستقیم سازمان ۸۰ بیمارستان ملکی دارد که در تمامی مراکز استانها مستقر هستند و شامل ۱۰ هزار و ۳۰۰ تخت بیمارستانی است.

وی افزود: به بیان دیگر ۱۱ درصد تخت های بیمارستانی کشور متعلق به سازمان تامین اجتماعی است.

معاون سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: همچنین سازمان ۲۸۳ مرکز مستقل کلینکی دارد و در بخش خدمات غیرمستقیم با ۸۵۹ بیمارستان مرتبط هستیم ضمن اینکه ۲۴ بیمارستان خدمات رایگان به بیمه شدگان ما ارائه می دهد.

وی با اشاره به برنامه های سازمان برای گسترش مراکز درمانی گفت: در حال حاضر ۳۵ پروژه درمانی در دست ساخت داریم که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به مناطق محروم است.

همتی افزود: همچنین ۵۷ پروژه مصوب داریم که بر اساس زمان بندی امسال و سال آینده عملیاتی می شود.

وی اضافه کرد: در سه سال دولت تدبیر و امید معادل ۱۰ سال پیش از آن تجهیزات پزشکی خریداری شده و در حال حاضر مرکزی نداریم که نیاز به آمبولانس داشته باشد.

معاون سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: همچنین ۲۵ درصد تجهیزات ۴۰ سال اخیر در این سه سال ساخته شده است.

همتی با اشاره به طرح تحول نظام سلامت گفت: این طرح تاثیر بسیاری بر روی منابع سازمان گذاشت و هزینه های بسیاری ایجاد کرد. در سال ۹۴ کل هزینه درمان ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد بوده که این عدد در سال ۹۵ به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به حذف دفترچه های خدماتی درمانی نیز گفت: این کار نیز طرح بسیار بزرگی است که به صورت پایلوت در سه مرکز شروع شده است و ما سیمکارت رایتل را جایگزین دفترچه کردیم.

معاون سازمان تامین اجتماعی گفت: اشکالات طرح رفع شده و آماده توسعه آن در همه مراکز درمان هستیم؛ این کار بر اساس برنامه زمان بندی پیش خواهد رفت.