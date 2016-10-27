پزشکانی با ۱۶۰۰عمل جراحی در سال!

روزنامه آرمان نوشت: ماه‌هاست که حقوق‌های نجومی خبرساز هستند. اگر در ابتدای افشاگری‌ها در این زمینه فیش‌های حقوقی مسئولان دولتی چه در این دولت و چه در دولت‌های قبل تیتر اول رسانه‌ها بود، در ادامه پای اقشار مختلف به ماجرا باز شد. پزشکان که این سال‌ها هجمه‌های گسترده‌ای را تحمل کرده‌اند از ماجرای فیش‌های حقوقی هم بی نصیب نماندند، اما جالب اینکه اگر در موارد دیگر این قشر یا مسئولان صنفی آنها اتهامات را تکذیب می‌کردند، در جریان فیش‌های حقوقی آنها با خونسردی گفتند: «چیز عجیبی نیست!» حالا همه می‌دانیم حداقل تعدادی از پزشکان حقوق‌های نجومی می‌گیرند یا آن‌طور که خودشان دوست دارند بگویند «کارانه» میلیونی دریافت می‌کنند. اخیرا خبری درباره کارانه میلیونی یک پزشک ارومیه‌ای منتشر شده است؛ او در یک سال ۱۶۰۰عمل جراحی انجام داده و آن‌طور که مسئولان می‌گویند حقش بوده است ده‌ها میلیون تومان دریافت کند. از اینکه حقش بوده یا نبوده که بگذریم سوالات زیادی درباره عملکرد این پزشک به وجود می‌آید: مگر در ایران پزشک نایاب است که یک نفر باید ۱۶۰۰عمل انجام دهد؟ او چطور توانسته این کار را در مدت یک سال انجام دهد و آیا این موضوع کیفیت کار او را پایین نمی‌آورد؟ آیا رانتی برای انجام عمل‌های جراحی وجود دارد؟ و...

مدت‌هاست که جامعه پزشکی به حاشیه رانده شده است، از اخبار قصور و خطای پزشکی گرفته تا کارانه‌های نجومی برخی پزشکان که سر و صدای زیادی به راه انداخته است، گرچه این مساله مورد تایید پزشکان نیست و ماه گذشته علی اصغر پیوندی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان کرد که چطور می‌شود وقتی حداقل همه پزشکان دولتی بیش از شش ماه است که کارانه ای دریافت نکرده اند، کسی پزشکی را در بخش دولتی سراغ داشته باشد که همین الان ۱۹۰میلیون تومان حقوق می‌گیرد؟

او ادامه داد: بهتر است تمرکز در مجلس شورای اسلامی بر افزایش سرانه درمان و نزدیک کردن آن به استانداردهای جهانی باشد، اما پرستاران صحت این قضیه را اعلام کرده و بارها صدای اعتراضشان را از این همه بی عدالتی به گوش مسئولان رسانده اند، تا جایی که به تازگی کمپین «نه به کارانه‌های نجومی» توسط رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور به راه افتاد و در این فراخوان از جامعه پزشکی دعوت به عمل آمد.

علی محمد آدابی در این فراخوان آورده است: «طرح تحول سلامت با شعار فریبنده کاهش پرداخت از جیب مردم و رسیدگی به وضع سلامت مناطق محروم آغاز شد، اما در ادامه همه ما شاهد تفاوت فاحش دریافتی پزشکان قبل و بعد از اجرای این طرح ویرانگر در تمامی نقاط کشور اعم از پایتخت، کلانشهرها و دروغ بودن این ادعا هستیم و بنده به ضرس قاطع به شما عرض می‌کنم که مبالغ پرداختی به پزشکان، بیش از طبقه متوسط از طبقه محروم و فقیر جامعه کسر شده است.

به همین دلیل بنده از تمام پزشکان بزرگوار استدعا دارم که با «نه قاطع به دریافتی‌های نجومی و ناروا» و حتی عودت مبالغی که به ناروا پرداخت شده است، به این کمپین بپیوندید و دین خود را به جامعه و مردم میهن اسلامی ادا فرمایید.» از سوی دیگر، خرداد امسال معاون درمان دانشگاه تهران اعلام کرد که تعداد پزشکان متخصصی که مشمول طرح کارانه هستند یک هزار و ۱۰۰نفر درمجموع بیمارستان‌های دانشگاه است که هم ‌اکنون در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی در حال ارائه خدمت هستند.

صدف علی پور عنوان کرد: ۴۱ درصد از کل پزشکان کارانه کمتر از پنج میلیون تومان، ۲۰درصد کارانه پنج تا ۱۰میلیون تومان، ۲۰درصد کارانه ۱۰تا۲۰میلیون تومان، ۹ درصد کارانه ۲۰تا ۳۰ میلیون تومان و چهار درصد کارانه ۳۰تا ۴۰میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند و کارانه بیش از ۴۰میلیون تومان در ماه به کمتر از شش درصد از اعضای هیات‌علمی دانشگاه تعلق می‌گیرد.

او ادامه داد: از نیمه دوم سال ۹۴ سقف کارانه تعریف شد و از آن ‌پس حداکثر کارانه پرداختی ۷۰میلیون است. بر این اساس حدود ۳۰عضو هیات‌علمی دانشگاه، بر اساس کارکرد باید کارانه ای بالای ۷۰میلیون تومان دریافت کنند که در حال حاضر به آنها پرداخت نمی‌شود، اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که چندی پیش فیش حقوقی یک پزشک ارومیه ای بر ملا شد که در ازای هشت ماه ۱۹۰میلیون تومان کارانه گرفته است. این در حالی است که دکتر آقازاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بلافاصله به انتشار این فیش حقوقی نجومی عکس العمل نشان داد گفت: «این پزشک در یک سال نزدیک به ۱۶۰۰عمل جراحی سنگین انجام داده که بیش از ۱۰۰مورد آن عمل پیوند کلیه بوده است. در خبرها اعلام شده که مبلغ مندرج در این فیش حقوقی، کارانه یک ماه کار این پزشک است، اما این در حالی‌ است که این کارانه مربوط به هشت ماه است و جمعا به ۱۸۰میلیون تومان می‌رسد.»

او افزود: «از طرفی این رقم ۳۰ درصد حق‌العلاج جهت انجام بیش از ۱۶۰۰عمل جراحی است. از آنجا که در چند ماه گذشته نیز این مبحث از سوی برخی رسانه‌ها بزرگنمایی شده و پاسخ آن هم داده شده بود، طرح دوباره آن با سبک و سیاقی دیگر خارج از کار حرفه‌ای بوده و اخلاقی نیست.» همچنین مرداد امسال رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران سقف کارانه در این دانشگاه را ۷۰میلیون تومان اعلام کرد و گفت: بیش از ۶۰درصد هیات علمی کمتر از ۱۰ میلیون تومان و کمتر از پنج درصد کارانه‌های بالای ۴۰میلیون تومان می‌گیرند. پزشکی که ۴۰میلیون تومان کارانه دریافت می‌کند در واقع ۶۰ میلیون آورده برای دانشگاه دارد، با توجه به بخشنامه معاون رئیس‌جمهور کارانه پیشنهادی وزارت بهداشت به زودی در دولت بررسی می‌شود.

علی جعفریان اظهار کرد: گاهی تمرکز بر این مسائل با هدف دیگری انجام می‌شود. با وجود این، هدف از پرداخت کارانه به پزشکان این بود که پزشکان در بیمارستان‌های دولتی فعال باشند، چون اگر فقط بر اساس حقوق ثابت کار کنند، انگیزه کار بیشتر ندارند، در حالی که این انگیزه آن‌چنان مضاعف بوده که صدای برخی پزشکان زحمتکش را در آورده است، چرا که یک پزشک ممکن است با تعداد عمل‌های زیاد میزان کارانه خود را بالا ببرد ولی برخی پزشکان دیگر نیز تنها به گرفتن حق ویزیت کفایت کنند و از درآمد خود گله مند باشند.

از سوی دیگر، پرستاران هم با آن همه مشقت حقوقشان نسبت به پزشکان کمتر است، اما آنچه بیشتر از پیش به این قضیه دامن زده است طرح تحول نظام سلامت است که منتقدانی نیز داشته است، چرا که عده‌ای بر این باورند که در کنار افزایش هزینه‌های درمان، حقوق پزشکان نیز رشد یافته و باید برای آن چاره ای اندیشید، در حالی که درآمد اقشار جامعه نسبت به پزشکان به حدی کمتر است که این تفاوت فاحش برایشان گران تمام شده است. بنابراین اخبار ضد و نقیضی درباره کارانه پزشکان مطرح شده که این بحث پر حاشیه را به چالش کشانده است. به همین دلیل ضروری است که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به این حیطه وارد شوند و هر چه زودتر جوابگوی سوالات پر ابهام مردم باشند، چرا که اگر بحث کارانه پزشکان درهاله ای از ابهام قرار بگیرد بار دیگر اعتماد شهروندان سلب شده و ضربه به پیکره جامعه پزشکی وارد می‌شود.

کارانه پزشکان بر مبنای عملکرد

یک عضو کمیسیون بهداشت درباره کارانه پزشکان می‌گوید: مراجعه به برخی پزشکان بیشتر است و آنها کارانه را بر مبنای عملکرد خود دریافت می‌کنند. بشیر خالقی می‌افزاید: تعرفه کارانه توسط نظام پزشکی و وزارت بهداشت هر سال اعلام می‌شود، یعنی برای هر عمل جراحی قیمتی تعیین شده که مبنای کار قرار می‌گیرد. البته به تعداد عمل و سرعت جراح نیز بستگی دارد. او اظهار می‌کند: بنابراین ممکن است یک جراح قلب در یک ماه به تناسب ظرفیت، سرعت عمل، توانایی و آمادگی ذهنی و جسمی خود تعداد زیادی عمل انجام دهد و به این صورت کارانه او افزایش یابد.

خالقی عنوان می‌کند: برخی پزشکان در شهرهای بزرگ علاوه بر مراکز آموزشی - درمانی در چندین بیمارستان مشغول به فعالیت هستند که این موضوع اصلا از دید کمیسیون بهداشت درست نیست. گرچه در برنامه پنجم توسعه مطرح نشد، اما در برنامه ششم توسعه آمده که یک پزشک باید در یک بیمارستان کار کند. او بیان می‌کند: بنابراین کارانه شامل حال تمام پزشکان نیست. برای مثال برخی متخصصان فقط حق ویزیت می‌گیرند که آن هم بر اساس تعرفه ویزیت مشخص شده است، اما برخی متخصص مثل متخصصان قلب و عروق چون با ابزار کار می‌کنند کارانه‌هایشان بالا می‌رود. این عضو کمیسیون بهداشت توضیح می‌دهد: قبل از طرح تحول سلامت برخی پزشکان خاطی زیر میزی می‌گرفتند، اما اکنون پای کارانه وسط آمده است.

او مطرح می‌کند: درآمدهای آن‌چنانی پزشکان درست نیست. من این موضوع را تایید نمی‌کنم. برخی پزشکان درآمد و کارانه شان بسیار بالاست، اما برخی پزشکان عمومی نان شب ندارند که بخورند.