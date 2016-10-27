کارگاه آموزشی راهکارهای توانبخشی افرادکم بینا درکرمانشاه برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی راهکارهای نوین توانبخشی ویژه افراد کم بینا امروز پنج شنبه با حضور دکتر امید قادری مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، معاون توانبخشی اداره کل و جمعی از کارشناسان حوزه توانبخشی تمامی شهرستان های استان در محل مجتمع رفاهی بعثت شهر کرمانشاه برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با هدف ارائه آموزش های لازم به کارشناسان و مراقبان در ارتباط با کم بینایان برگزار شده است.

تعداد ۱۰۰ نفر از کارشناسان حوزه توانبخشی در این کارگاه حضور داشته و دکتر عباس ریاضی به عنوان کارشناس برجسته این کارگاه به ارائه راهکارهای لازم در خصوص ارتباط کارشناسان با جامعه هدف پرداخت.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در این مراسم گفت: امروزه با پیشرفت های علمی و متدهای نوین، جوامع بشری برای معلولین برنامه ای مشخص دارند.

امید قادری افزود: شاید در گذشته توجه خاصی به ریز مباحث تخصصی نبوده اما امروز بر اساس سیاست های منسجم دولت در بخش رفاه اجتماعی در همه ریز تخصص ها، فعالیت های خوبی در این زمینه شده است.

وی با توجه به آمار بالای میزان معلولین استان خاطر نشان کرد: برگزاری چنین جلساتی در این استان- با توجه به محرومیت ها و معلولیت های ناشی از جنگ تحمیلی که دارد- می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه هنوز هم شاهد تلفات به خاطر آلودگی محیط به مین های جا مانده از زمان جنگ در استان هستیم، یادآور شد: معلولین نابینا نیازمند توجه ویژه به خصوص در بحث آموزش هستند که امیدواریم در این راستا مربیان در کارگاه مذکور، آموزش های لازم را در این جهت ببیند.