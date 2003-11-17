به گزارش خبرگزاري مهر، دراطلاعيه كه به همين مناسبت صادر كرده آمده است: در موقعيت كنوني كه مخالفت معاندين اسلام و طرفداران دروغين دموكراسي به سركردگي دولتمردان آمريكا و اسراييل جنايتكار و غاصب براي مقابله با اسلام و مسلمانان آشكارا مطرح مي شود و دست به انواع توطئه ها مي زنند، مسلمانان جهان بايد با اقتدار به رهنمودهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (س) كه اين روز را روز قدس ناميدند و فرمودند:"مسلمانان جهان بايد روز قدس را روز همه مسلمين بلكه مستضعفين بدانند..."، با اتحاد و يكپارچگي به مقابله برخيزند و در روز جهاني قدس براي خنثي سازي توطئه هاي دشمنان اسلام و نيات پليد مستكبرين، حضور يكپارچه و متحد خود را به نمايش بگذارند.

اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: اگر چه سرزمين مقدس فلسطين و بيت المقدس اين قبله اول مسلمين اين روزها با حمايت وقيحانه آمريكاي متجاوز شاهد به خاك و خون غلتيدن فرزندان مظلوم اسلام به دست صهيونيستهاي غاصب مي باشد اما اين وعده الهي است كه سرانجام مومنين با جهاد في سبيل الله دشمنان اسلام را به خاك مذلت خواهند نشاند و حكومت عدل الهي بر جهان برقرارخواهد شد.

بنياد شهيد انقلاب اسلامي ضمن محكوم نمودن جنايات رژيم اشغالگر قدس در به شهادت رساندن مردم مظلوم فلسطين و جنايات آمريكا در كشتار مردم بي دفاع عراق و افغانستان ازمردم هميشه در صحنه ايران اسلامي به ويژه خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگران دعوت نمود تا با حضور خود ضمن خنثي نمودن توطئه هاي شيطاني دشمنان ، بارديگر با آرمانهاي مقدس امام (ره) و مقام معظم رهبري بيعت نمايند.

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