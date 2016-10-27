تیم فوتسال طرح و توسعه الوند به مصاف تیم شهروند ساری می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدار های هفته هفتم لیگ برتر فوتسال کشور، تیم طرح و توسعه الوند در خانه میزبان شهروند ساری است.

این بازی از ساعت ۱۷ در ورزشگاه یادگار امام الوند برگزار می شود.

تیم های طرح و توسعه الوند و شهروند ساری در جایگاه های چهاردهم و هفتم جدول ایستاده اند.

نماینده استان هم اکنون با ۳ امتیاز در انتهای جدول چهارده تیمی این رقابت ها قرار دارد.

برد تیم فوتبال امیدهای کاسپین در هفته اول لیگ یک

تیم فوتبال امید کاسپین قزوین در هفته نخست مسابقات لیگ دسته اول امید باشگاههای کشور به ۳ امتیاز بی درد سر در مقابل امید گهر دورود دست یافت.

دیدار تیم های امید کاسپین و گهر دورود که قرار بود در و ورزشگاه تختی درود برگزار شود به دلیل عدم صدور کارت بازی بازیکنان تیم گهر و با دستور نماینده فدراسیون بازی برگزار نشد و ۳ امتیاز این بازی به امید کاسپین رسید.

تیم فوتبال کاسپین هفته آینده به مصاف پاس همدان می رود

در ادامه رقابت های فوتبال دسته دو کشور و در بازی های هفته هشتم گروه سه این رقابت ها، تیم کاسپین قزوین میهمان پاس همدان است.

این بازی یکشنبه ۹ آبان از ساعت۱۴:۴۵ در ورزشگاه شهدای قدس همدان برگزار می شود.

تیم فوتبال کاسپین هم اکنون با شش امتیاز در مکان یازدهم گروه خود قرار دارد.

تیم هیئت بسکتبال البرز فردا در لیگ یک کشور به میدان می رود

نماینده استان در هفته اول این رقابت ها و در اولین حضور خود در لیگ یک فردا در خانه میزبان هیئت بسکتبال خراسان رضوی است.

این بازی از ساعت ۱۶ در سالن خانه بسکتبال قزوین برگزار می شود.

دعوت دختران استان به اردوی تیم ملی فوتسال زیر۱۷ سال دختران

آیناز خواجه حق وردی و نگین همتی از قزوین به مرحله جدید اردوی تیم ملی جوانان زیر ۱۷ سال فراخوانده شدند

این اردو از ۱۴ تا ۱۸ آبان در کمپ تیم های ملی برگزار می شود.

اردوی تیم ملی تکواندو نوجوانان در تبریز

با صلاحدید فاطمه صفرپور سرمربی قزوینی تیم ملی تکواندوی نوجوانان، اردوی دختران ملی پوش در تبریز برگزار می شود.

در این اردو فاطمه جعفری از قزوین شرکت دارد.

ملی پوشان کشورمان خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۶ کانادا آماده می کنند.

بسکتبالیست تاکستانی در لیگ برتر کشور

امیر طاهرخانی بسکتبالیست تاکستانی با قرار داد یک ساله به تیم شهرداری تبریز پیوست.

طاهرخانی تجربه بازی در لیگ برتر و دسته یک کشور را در کارنامه دارد.

تیم ووشو استان فردا در ادامه لیگ یک به مصاف رقیبان می رود

در دیدارهای هفته سوم این رقابت ها، تیم استان برابر هیئت مرکزی و در هفته چهارم هم نماینده استان با قرعه استراحت روبه رو است.

این رقابت ها با شرکت تیم های هیئت قزوین، مرکزی، کرمانشاه، لرستان، البرز، کمیته جیت کاندو و هیئت اصفهان بصورت متمرکز فردا در آکادمی فدراسیون ووشو برگزار می شود.