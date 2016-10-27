ارزش معاملات بورس کرمانشاه ۵ درصد کاهش یافت/ایجاد ۳۵ کد معاملاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تالار بورس منطقه ای کرمانشاه، ارزش معاملات بورس این هفته کرمانشاه با ۵ درصد کاهش نسبت به هفته قبل رو برو بود.

براساس این گزارش با احتساب این کاهش ۵ درصدی، ارزش معاملات بورس کرمانشاه به ۱۲۷ میلیارد و ۱۹۱ میلیون ریال در این هفته رسید.

طی این هفته در تالار منطقه ای کرمانشاه ۵۷ میلیون و ۱۲۱ هزار سهم و حق تقدم معامله و همچنین تعداد ۳۵ کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شده است.

شرکت های آسان پرداخت پرشین، ایران خودرو، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت تبریز، شیر پاستوریزه پگاه گلستان و سرمایه گذاری صنعت نفت بیشترین تقاضای خرید سهام را داشته اند.

بیشترین تقاضای فروش سهام مربوط به شرکت های سیمان داراب، سرمایه گذاری صنعت نفت، پلاسکو کار، اوراق اجاره رایتل و ریل پرداز سیر بوده است.

هم چنین بیشترین ارزش معاملات این هفته تالار منطقه کرمانشاه را شرکت های آسان پرداخت پرشین، پالایش نفت لاوان، سرمایه گذاری صنعت نفت، اوراق اجاره رایتل و نیز شرکت ریل پرداز سیر به خود اختصاص داده اند.