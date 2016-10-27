به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور اطلاع رسانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی، علی قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان صبح پنج شنبه در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت امام سجاد(ع) اظهارداشت: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه فردی و اجتماعی همگان است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بیان کرد: در قرآن و احادیث آمده است، اگر نسبت به فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی کنیم، اشرار بر جامعه مسلط می شوند.

وی هدف از دیدار شورای معاونین ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند را تقدیر از اقدامات فرهنگی صورت گرفته در این مرکز آموزش عالی عنوان کرد و بیان داشت: این حضور به منزله تأیید فعالیت ها و تلاش‌های صورت گرفته در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر در سطح دانشگاه است.

وی با تأکید بر اینکه باید از اقدامات و تلاش های صورت گرفته در راستای احیای امر به معروف و نهی از منکر حمایت شود، گفت: به سهم خودمان از پیگیری‌های رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند برای احیای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر قدردانی می کنیم.

حجت الاسلام کاظم لطفیان مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی هم با بیان اینکه یکی از رسالت های مهم پیامبر اسلام و اهل بیت(ع) اقامه امر به معروف و نهی از منکر بوده است، گفت: اخبار امیدوار کننده ای از دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به جبهه ایمانی می رسد، البته این اقدامات برای جریان های نفوذ که با هدف تغییر باورهای دینی و اعتقادی تلاش می کنند، ناامید کننده است.

وی با اشاره به فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر، اظهارداشت: پایداری بر روی ارزش‌های اسلامی و انقلابی از شاخص‌های رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند است که در برابر هجمه های سنگین برخی جریانات استقامت می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از دغدغه های ستاد امر به معروف و نهی از منکر آسیب‌های اجتماعی در محیط دانشگاه ها بوده است، گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که اقدامات خوبی در زمینه اقامه نماز اول وقت و همچنین حجاب و عفاف در دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند شکل گرفته است.

علیرضا حسنی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در ادامه با تسلیت ماه محرم و ایام سوگواری امام سجاد(ع) اظهارداشت: ما معتقدیم جنگ تمام نشده است و امروز هجمه های ناجوانمردانه ای علیه ارزش‌های اسلامی و انقلابی صورت گرفته است.

وی در ادامه با بیان اینکه دشمن دائما در حال برنامه ریزی برای ضربه زدن به ارزش‌ها است، گفت: تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، شبیخون فرهنگی و جنگ نرم از کلید واژه هایی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در طی این سالها مورد اشاره و هشدار قرار داده اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در ادامه افزود: اگر اندکی در حفظ و مراقبت از ارزش‌های اسلامی کوتاهی کنیم ضربه سختی خواهیم خورد.

حسنی با بیان اینکه ما هنوز کار خاصی در دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند انجام نداده ایم، اظهار کرد: خوشحالی ما از این است که دانشجویان اعتراض دارند که چرا صدای اذان در دانشکده‌ها پخش نمی شود و این نشان می دهد که دانشجویان نسبت به مسائل دینی و ارزشی حساس هستند.

وی در ادامه افزود: متأسفانه وقتی اقدامی برای کرامت بانوان در دانشگاه صورت می گیرد، عده ای مخالفت می کنند و این اقدامات را بر نمی تابند!

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در پایان از حضور فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) و اعضای شورای معاونین ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی در محل دفتر وی تشکر و قدردانی کرد.