صحیفه سجادیه دریایی بیکران از معارف الهی در تمامی موضوعات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید صبح پنجشنبه با صدور پیامی به ششمین کنگره بینالمللی امام سجاد(ع)، از برگزاری کنگره عظیم بینالمللی امام سجاد(ع) با محوریت صحیفه سجادیه در هرمزگان قدردانی کرد و افزود: بر اساس اطلاعی که دریافت کردهام این کنگره شش سال پیاپی در هرمزگان و طی سال اخیر در ۱۰ استان کشور و ۱۲ کشور دنیا برگزار میشود.
این مرجع عالیقدر، برگزاری چنین کنگره را کاری بزرگ و مهم دانست و اظهار کرد: کسانی که دستاندرکار این کار عظیم هستند و همه عزیزانی که این کنگره باشکوه را برگزار میکنند به معنای واقعی قابلتقدیر میباشند.
آیتالله مکارم شیرازی ادامه داد: خداوند از همه شما این کار بزرگ را بپذیرد و موردعنایت امام سجاد(ع) ان شاالله قرار بگیرید و ذخیره یوم المعاد شما باشد.
وی بابیان اینکه برخی از افراد بهواسطه تعبیرات بعضی از خطبا و مداحان محترم، امام سجاد(ع) را بهعنوان امام بیمار میشناسند، درحالیکه بیماری آن حضرت در یک مقدار زمان محدودی بود و این تعبیر، امام بیمار، غلط است، شجاعت را از ویژگیهای آن حضرت خواند و یادآور شد: اگر میخواهیم به شجاعت امام سجاد(ع) پی ببریم باید به خطبه شامیه آن حضرت در آن مجلس مهم در بارگاه حکومت ظالمانه بنی امیه دقت کنیم.
این مرجع تقلید افزود: تمام خطبه آمیخته با شجاعت در حد اعلاست که باعث شد تا در همانجا پایههای حکومت بنیامیه لرزان شود و همچنین خطبهای که حضرت زینب(س) که هماهنگ با خطبه حضرت سجاد(ع) بود، کار خود را کرد و یزیدیان و امویانی که خیال میکردند پیروز شدند آنوقت فهمیدند که گرفتار چه شکست عظیمی شدهاند و همان سبب شد که اهلبیت(ع) را با احترام برگردانند و زودتر از شام ببرند که مبادا قیام و غلغلهای در شام شود.
آیتالله مکارم شیرازی بابیان اینکه امام سجاد(ع) را باید با آن شجاعت و آن عمق معرفتی که در صحیفه سجادیه منعکس است، شناخت، خاطرنشان کرد: حقیقت مطلب این است که ما تفسیر قرآن را نوشتیم بهعنوان تفسیر نمونه در ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۰ سال نیز تفسیر موضوعی نوشتیم، بعد هم چندین سال طول کشید تفسیر کامل نهجالبلاغه را نوشتیم؛ بعد به ما پیشنهاد شد و خودمان به فکر افتادیم که وقتی تفسیر قرآن و نهجالبلاغه را نوشتهایم باید تفسیر صحیفه سجادیه را نیز بنویسیم. بخصوص وقتیکه دیدیم تفسیر صحیفه سجادیه از آنها لازمتر است چراکه آشنایی به آن را خیلیها ندارند.
وی بیان کرد: واقع مسئله این است که وقتی ما وارد شدیم دیدیم صحیفه سجادیه بیش از آن است که ما قبلاً فکر میکردیم. قبلاً یک مطالعات مروری کرده بودیم، بعد وارد شدیم بهعنوان نوشتن شرح صحیفه سجادیه، دیدیم دریایی بیکران، اقیانوسی ژرف و کوهی عظیم از معارف الهیه در همه موضوعات هست مخصوصاً در معرفت الله و عرفان و سیر و سلوک الی الله که اولین جلدش بهعنوان عرفان اسلامی در صحیفه سجادیه منتشر شد.
این مفسر بزرگ قرآن یادآور شد: صحیفه سجادیه مشتمل بر ۵۴ دعاست که الآن به تفسیر هشتمین دعا رسیدهایم. ببینید چه غوغایی است چه برنامه عظیمی است و ایکاش نسل جوان ما و مخصوصاً دانشگاهیان باعظمت صحیفه سجادیه آشنا شوند.
وی با اشاره به داستان اهدا صحیفه سجادیه توسط مرحوم آیتاللهالعظمی مرعشی نجفی به طنطاوی یکی از بزرگان مصر، خاطرنشان کرد: آن مرد دانشمند وقتی صحیفه را مشاهده کرد بسیار تعجب کرده بود که چرا تابهحال این را نمیدانست؛ در جواب نامه بسیار تشکرآمیزی نوشت و برای مرعشی نجفی فرستاد و تقاضا کرد که شرحهایی را بنویسد که ایشان هم شرح معروف آن را نوشته بود.
این مرجع تقلید به شروح موجود در رابطه با صحیفه سجادیه اشاره کرد و گفت: با دقت در این شروح درمییابیم که گرچه این شرحها بسیار خوب هستند اما جوابگوی نیاز عصر ما نیست و لازم است دراینباره بیشتر کار شود.
آیتالله مکارم شیرازی ابراز امیدواری کرد: ان شاالله به برکت این کنگره با محوریت صحیفه سجادیه، همه مخصوصاً قشر جوان، دانشگاهیان و حتی حوزههای علمیه آشنایی بیشتری با صحیفه سجادیه و صاحب آن پیدا کنند و ازاینجهت معارف اهلبیت(ع) را بشناسند.
این مرجع تقلید تصریح کرد: بررسی نشان میدهد، نظیر دعاهای صحیفه در هیچ مذهبی وجود ندارد، همانگونه که مثل یکی از خطبههای نهجالبلاغه در میان پیشوایان مذاهب دیگر نیست؛ اینها یک واقعیت است.
وی در پایان از دستاندرکاران، پایهگذاران، خدمتگزاران و شرکتکنندگان در این کنگره قدردانی کرد و افزود: گرچه در جلسه شما حضور ندارم ولی روح و قلب و عشق من با شماست و امیدوارم سهمی از آن نیز نصیب من حقیر بشود.
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