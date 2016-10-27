به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری بیش از دیدار تیمش برابر صنعت نفت آبادان در هفته دهم لیگ برتر با اشاره به حساسیت های این بازی گفت: این مسابقه آخرین مسابقه پیش از تعطیلی یک‌ماهه لیگ محسوب می شود. با تیمی بازی داریم که بزرگترین پدیده امسال بوده و برای سایر تیم ها غافلگیری بود. حریفمان در رتبه چهارم جدول رده‌بندی قرار دارد و مشخصه بزرگ این تیم هم این است که برابر تیم های بزرگ مانند استقلال به پیروزی رسیده است. این مسائل بیانگر این موضوع است که فردا بازی بسیار سختی را پیش رو داریم.

وی افزود: پس از این بهتر است بگویم که هر بازی برای ما سخت خواهد بود. البته ما برای چنین مواقعی خودمان را آماده کردیم. موضوعی که من را خوش‌بین می کند، بازیکنانم هستند که با شوق و اشتیاق بسیار بالا و تمرکز عالی در تمرینات حاضر می شوند. من همیشه به بازیکنانم می گویم که در درازمدت باید به اهدافمان برسیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: بیرانوند را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم در بازی برابر استقلال خوزستان ضربه‌ای به مچ دستش وارد شد، اما با این وجود او تا آخر بازی برای ما بازی کرد. ترک کوچکی در استخوان دستش ایجاد شده که ۳ تا ۴ هفته او را از میادین دور می کند. رادوشویچ فردا دروازه‌بان ما خواهد بود. البته انصاری روز گذشته ضربه به پایش برخورد کرد البته امیدواریم که او فردا ما را همراهی کند.

ایوانکوویچ در رابطه با نیمکت‌نشینی عالیشاه تصریح کرد: ارزیابی ما برابر استقلال خوزستان آن بود که ترکیبی که در نظر گرفتیم برای آن بازی مناسب است. البته عالیشاه در آن مسابقه مصدوم شد و به سرعت به میزان آمادگی خوبی رسید. عالیشاه فردا با سایر بازیکنان برای حضور در ترکیب اصلی رقابت می کند.

وی ادامه داد: صنعت نفت تیمی است که خوب بسته شده و تهاجمی بازی می کند. این طبیعی است که آنها در بازی های خارج از خانه عملکرد بهتری داشته باشند، آنها در ضد حمله هم سریع ظاهر می شوند و تا الان دومین خط حمله برتر لیگ را دارند. در بازی این تیم برابر ماشین‌سازی هم آنها بیشتر روی ضد حمله به موفقیت رسیدند، اما فردا دیدگاه و فلسفه بازی خودمان را ارائه می‌دهیم و در بازی فردا بازی تهاجمی با پرسینگ فراوان را شاهد هستیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص عملکرد ساسان انصاری در فولاد گفت: او فصل گذشته به عنوان بهترین بازیکن فولاد انتخاب شد و به همین دلیل به تیم ما آمد. خود ساسان به دلیل برخی از مشکلات شخصی خواستار جدایی شد و ما این موضوع را می دانستیم که با اینکه او را از دست می دهیم، شاید متضرر شویم، اما در مدتی که در پرسپولیس حضور داشت، او رفتار حرفه ای داشت و از او بسیار راضی بودیم. البته باشگاه بزرگ‌منشی خودش را نشان داد که اجازه داد به فولاد برگردد. رفتن انصاری یک تصمیم سخت برای ما بود.

ایوانکوویچ در خصوص تعطیلات لیگ تصریح کرد: من ابتدا برای شما مثالی بزنم این بازیکن تنها ۳۰ تمرین با ما داشته است، اما ۳ ماه در اختیار تیم ملی بوده، رامین هم ۱۵ روز با ما بوده و ۳ ماه است که در اردوهای تیم ملی حضور دارد، این موضوع برای ما و فرم تیم ها خوب نیست حتی این موضوع برای تماشاگران و رسانه ها هم خوب نیست، اما این موضوع برنامه ای است که بدون مشورت با ما چیده شده البته به آن احترام می گذاریم و آن را می پذیرد.

وی در رابطه با اینکه فدراسیون فوتبال اعلام کرده برنامه ها را با باشگاه ها هماهنگ کرده و این برنامه ها مورد تایید آنها قرار گرفته است، گفت: هیچ کسی با ما در این زمینه مشورت نکرده است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با اینکه گفته می شود بعضی از بازیکنان در نیم‌فصل از جمع سرخ‌پوشان جدا می شوند، گفت: این موضوعی است که اصلا مربوط به رسانه ها نمی شود. این موضوع مربوط به مسائل داخلی باشگاه می شود و اگر هم قرار باشد کسی برود یا بیاید، رسانه ها و مطبوعات در این تصمیم‌گیری دخیل نخواهند بود. از باشگاه پرسپولیس هیچ‌کس جدا نخواهد شد اگر از تیم ما کسی خودش بخواهد برود رفتار حرفه ای این است که او به تیم امید ما برود و با آن تمرین کند. من می دانم که رسانه ها به پرداختن به این موضوع علاقه‌مند هستند، اما صحبت در خصوص این موضوع خیلی زود است ما تیممان را بسته ایم و نمی‌خواهیم بازیکن بیاوریم فقط برای اینکه کسی را جذب کرده باشیم.

ایوانکوویچ در خصوص عدم استفاده از بازیکنان اوکراینی گفت: ما کادر ۲۶ نفره بازیکنانی داریم که از هر کدام از آنها به روش خودش استفاده می کنیم. این موضوع طبیعی است که وقتی تیم خوب کار می کند و برنده می شود طبیعی است که تغییرات در ترکیب اصلی تیم به حداقل برسد.