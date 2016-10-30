عدنان نصاری مدیر عامل شرکت «آفاق پیکچرز» با اشاره به تولید انیمیشن «ماهو» به خبرنگار مهر، گفت: آفاق پیکچرز از سال ۸۹ فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد و تا امروز چند فیلم کوتاه در قالب رئال، انیمیشن و تله فیلم تولید کرده است.

وی با اشاره به اینکه برای تولید یک انیمیشن موفق پیش از هر چیز نیاز به تحقیق و پژوهش است، توضیح داد: طی یک سال گذشته بیش از ۸۰ فیلم انیمیشن موفق در جهان مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف این انیمیشن ها در جذب مخاطب را دریابیم.

نصاری با اشاره به اینکه برای نگارش و ساخت یک انیمیشن که بتواند در حوزه اکران چه در داخل و چه در خارج از کشور موفق عمل کند نیازمند اطلاعات و پژوهش هایی از این دست بوده‌اند، بیان کرد: بعد از تحقیقات انجام شده، سیناپس یک انیمیشن سینمایی تحت عنوان «ماهو» را به نگارش درآوریم که البته نگارش آن نزدیک به یک سال به طول انجامید. همچنین با شرکت‌های بزرگ انیمیشن سازی در دبی وارد مذاکره شدیم و یکی از این شرکت ها اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری برای ساخت این انیمیشن کرده است.

به گفته وی، این شرکت به تازگی برای ساخت یک انیمیشن نزدیک به ۳۰ میلیون دلار هزینه کرده است.

وی ادامه داد: همچنین با خانم لامیتا فرنجیه عضو هیات ژوری جشنواره «موناکو» وارد مذاکره شدیم که وی ارتباط های خوبی با شرکت های تولید و پخش جهانی فیلم دارد و وی به ما این قول را داد که در صورت نگارش کامل فیلمنامه و ساخت یک تریلر یک دقیقه ای از این کار مذاکره برای پخش جهانی «ماهو» را برعهده بگیرد.

نصاری گفت: در حال حاضر ما در مرحله آغاز پیش تولید ساخت این انیمیشن هستیم و برای آغاز پیش تولید به دنبال سرمایه گذار مناسب در داخل کشور هستیم.

وی بیان کرد: شاهراه اصلی نجات انیمیشن ایران ورود به بازار جهانی است، متاسفانه مخاطب ما در ایران محدود است و همین امر نیز باعث محدودیت گیشه می شود. این درحالی است که تولید یک انیمیشن در سطح حرفه ای که نیازمند نزدیک به ۵۰۰ متخصص در این حوزه است، هزینه های بسیار هنگفتی را می طلبد و به همین دلیل بازار ایران جوابگوی تولید انیمیشن سینمایی نیست و ما برای فروش مناسب باید پیش از هرچیز به بازار جهانی وصل شویم.

نصاری در پایان گفت: با توجه به اینکه شرکت های خارج از ایران به درآمدزایی انیمیشن در جهان به خوبی آگاه هستند، با دیدن تکنیک ها و موضوع فیلمنامه «ماهو»، سرمایه گذاری برای ساخت این انیمیشن را برعهده گرفتند. البته ما همچنان برای پیش تولید فیلم نیازمند سرمایه گذار داخلی هستیم.