صحیفه سجادیه دریایی بیکران، اقیانوسی ژرف وکوهی ازمعارف الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی مکارم شیرازی با صدور پیامی به ششمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع) از برگزاری کنگره عظیم بین المللی امام سجاد(ع) با محوریت صحیفه سجادیه در هرمزگان قدردانی کرد و افزود: بر اساس اطلاعی که دریافت کرده ام این کنگره شش سال پیاپی در هرمزگان و طی سال اخیر در ۱۰ استان کشور و ۱۲ کشور دنیا برگزار می شود.

این مرجع عالیقدر، برگزاری چنین کنگره را کاری بزرگ و مهم یاد کردند و اظهار داشت: کسانی که دست اندرکار این کار عظیم هستند و همه عزیزانی که این کنگره باشکوه را برگزار می کنند به معنای واقعی قابل تقدیر می باشند.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی ادامه داد: خداوند از همه شما این کار بزرگ را بپذیرد و مورد عنایت امام سجاد(ع) ان شاالله قرار بگیرید و ذخیره یوم المعاد شما باشد.

وی با بیان اینکه برخی از افراد به واسطه تعبیرات بعضی از خطبا و مداحان محترم، امام سجاد(ع) را به عنوان امام بیمار می شناسند، درحالی که بیماری آن حضرت در یک مقدار زمان محدودی بود و این تعبیر، امام بیمار، غلط است، شجاعت را از ویژگی های آن حضرت دانست و یادآور شد: اگر می خواهیم به شجاعت امام سجاد(ع) پی ببریم باید به خطبه شامیه آن حضرت در آن مجلس مهم در بارگاه حکومت ظالمانه بنی امیه دقت کنیم.

این مرجع عالیقدر افزود: تمام خطبه آمیخته با شجاعت در حد اعلاست که باعث شد تا در همان جا پایه های حکومت بنی امیه لرزان شود و همچنین خطبه ای که حضرت زینب(سلام الله علیها) که هماهنگ با خطبه حضرت سجاد(ع) بود، کار خود را کرد و یزیدیان و امویانی که خیال می کردند پیروز شدند آن وقت فهمیدند که گرفتار چه شکست عظیمی شده اند و همان سبب شد که اهل بیت(علیهم السلام) را با احترام برگردانند و زودتر از شام ببرند که مبادا قیام و غلغله ای در شام شود.

آیت الله العظمی مکارم با بیان اینکه امام سجاد(ع) را باید با آن شجاعت و آن عمق معرفتی که در صحیفه سجادیه منعکس است شناخت، خاطرنشان کرد: حقیقت مطلب این است که ما تفسیر قرآن را نوشتیم به عنوان تفسیر نمونه در ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۰ سال نیز تفسیر موضوعی نوشتیم، بعد هم چندین سال طول کشید تفسیر کامل نهج البلاغه را نوشتیم؛ بعد به ما پیشنهاد شد و خودمان به فکر افتادیم که وقتی تفسیر قرآن و نهج البلاغه را نوشته ایم باید تفسیر صحیفه سجادیه را نیز بنویسیم. بخصوص وقتی که دیدیم تفسیر صحیفه سجادیه از آنها لازمتر است چرا که آشنایی به آن را خیلی ها ندارند.

وی ادامه داد: واقع مسئله این است که وقتی ما وارد شدیم دیدیم صحیفه سجادیه بیش از آن است که ما قبلا فکر می کردیم. قبلا یک مطالعات مروری کرده بودیم، بعد وارد شدیم به عنوان نوشتن شرح صحیفه سجادیه، دیدیم دریایی بیکران، اقیانوسی ژرف و کوهی عظیم از معارف الهیه در همه موضوعات هست مخصوصا در معرفت الله و عرفان و سیر و سلوک الی الله که اولین جلدش به عنوان عرفان اسلامی در صحیفه سجادیه منتشر شد.

این مفسر قرآن یادآور شد: صحیفه سجادیه مشتمل بر ۵۴ دعاست که الان به تفسیر هشتمین دعا رسیده ایم. ببینید چه غوغایی است چه برنامه عظیمی است و ای کاش نسل جوان ما و مخصوصا دانشگاهیان با عظمت صحیفه سجادیه آشنا شوند.

وی با اشاره به داستان اهدا صحیفه سجادیه توسط مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی به طنطاوی یکی از بزرگان مصر خاطرنشان کرد: آن مرد دانشمند وقتی صحیفه را مشاهده کرد بسیار تعجب کرده بود که چرا تا به حال این را نمی دانست؛ در جواب نامه بسیار تشکرآمیزی نوشت و برای مرعشی نجفی فرستاد و تقاضا کرد که شرح هایی را بنویسد که ایشان هم شرح معروف آن را نوشته بود.

وی به شروح موجود در رابطه با صحیفه سجادیه اشاره کرد و گفت: با دقت در این شروح در می یابیم که گرچه این شرح ها بسیار خوب هستند اما جوابگوی نیاز عصر ما نیست و لازم است در این باره بیشتر کار شود.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی ابراز امیدواری کرد: ان شاالله به برکت این کنگره با محوریت صحیفه سجادیه، همه مخصوصا قشر جوان، دانشگاهیان و حتی حوزه های علمیه آشنایی بیشتری با صحیفه سجادیه و صاحب آن پیدا کنند و از این جهت معارف اهل بیت(علیهم السلام) را بشناسند.

این مرجع عالیقدر تصریح کرد: بررسی نشان می دهد، نظیر دعاهای صحیفه در هیچ مذهبی وجود ندارد، همان گونه که مثل یکی از خطبه های نهج البلاغه در میان پیشوایان مذاهب دیگر نیست؛ این ها یک واقعیت است.

وی در پایان از دست اندرکاران، پایه گذاران، خدمتگزاران و شرکت کنندگان در این کنگره قدردانی کرد و افزود: گرچه در جلسه شما حضور ندارم ولی روح و قلب و عشق من با شماست و امیدوارم سهمی از آن نیز نصیب من حقیر بشود.