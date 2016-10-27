به گزارش خبرنگار مهر، آرام حلیم ظهر پنج‌شنبه در حاشیه بازدید از روند تخلیه آب معابر عمومی بیله سوار به خبرنگار مهر گفت: بعد از بارش سنگین باران که در این موقع از سال بی‌سابقه بود شاهد آبگرفتگی معابر بودیم.

وی افزود: بعد از وقوع آبگرفتگی ستاد بحران شهرستان تشکیل جلسه داد و با همکاری دستگاه‌ها به ویژه هلال‌احمر تخلیه آب معابر عمومی آغاز شده است.

فرماندار بیله سوار با تأکید به اینکه مسیر حرکت و سرریز شدن آب به بالهارود نیز آزادسازی شد، اضافه کرد: آبگرفتگی موجب خسارت به ۲۰ واحد مسکونی شده و با ورود آب به داخل خانه‌ها سکونت ساکنان عملاً غیرممکن است.

به گفته حلیم به دلیل اینکه واحدهای مسکونی ذکر شده در محله شهدای گمنام در یک منطقه سرازیری واقع شده است، همواره در هنگام بارش باران شاهد جمع شدگی آب باران در این محله هستیم.

وی تأکید کرد: با این وجود میزان بارش باران در دو روز گذشته بی‌سابقه بود و آب به داخل خانه‌ها نفوذ کرده است.

فرماندار بیله سوار تأکید کرد: برآورد اولیه نشان می‌دهد در پی آبگرفتگی نزدیک به ۲۰ میلیارد ریال خسارت به خانه‌ها و تأسیسات زیر بنایی وارد شده است.

حلیم به اسکان موقت شهروندانی که دچار خسارت شده‌اند اشاره کرد و افزود: خانوارهای ساکن در این ۲۰ واحد در خانه معلم و مهمان‌سراها اسکان یافته‌اند تا آبگرفتگی رفع شده و با برگشت وضعیت معابر به شکل عادی به خانه خود بازگردند.