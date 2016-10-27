صحیفه سجادیه مملو از حقایق توحیدی و اجتماعی در قالب دعاست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدان در ششمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع) که همزمان با سالروز شهادت امام سجاد(ع) در بندرعباس برگزار شد با بیان اینکه خوشبختانه این کنگره در وضعیتی ارزنده و باشکوه در داخل و خارج از کشور گسترش یافته است، عنوان کرد: در ترسیم شخصیت افراد به طور معمول بررسی خاندان و آثار علمی و تالیفات و پرورش یافته ها و شاگردان تربیت شده و خلقیات آنها مهم است و اگر در این ابعاد بررسی داشته باشیم جوابگوی ترسیم شکل حقیقی آن شخصیت خواهد بود.

وی ادامه داد: اما شخصیت های الهی در اساس خلقت به اذن پروردگار موقعیت خاصی دارند و شخصیت آنها در بیانات خودشان تبیین و مشخص می شود.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: ائمه معصوم (ع) دارای همه کمالات هستند و همه حقایق در زندگی این بزرگواران بروز دارد و در هر صفتی ممتاز و برجسته هستند.

آیت الله سیدان با اشاره به ویژگی های علمی و آگاهی از هستی امام سجاد(ع)، تصریح کرد: شخصیت های الهی دارای قدرت و علم غیرمعمول هستند و این شخصیت ها به اذن الهی چون قرار است معلم بشریت باشند امتیازات خاصی دارند.

وی با بیان اینکه صحیفه سجادیه در قالب دعا حقایق مهم توحیدی و اجتماعی را مطرح کرده است، اظهار داشت: درس های گوناگون به مناسبت اوقات و زمان های مختلف و در ارتباط با والدین و فرزندان و حتی مرزداران و حالات مختلف بندگان در پیشگاه خداوند در قالب دعا در صحیفه سجادیه مطرح شده که هر یک مملو از حقایق است.

این عالم و استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: رساله حقوق امام سجاد (ع) نیز مجموعه ای بی نظیر است که تمامی حقوق در آن مورد توجه قرار گرفته است.