ظرفیت سیاسی و اجتماعی در زنجان بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، افزود: خوشبختانه ظرفیت اجتماعی و سیاسی در استان زنجان بالا است و تحقق این امر مهم در راستایی مدیریت مدبرانه حمید رضا شهبازی بوده است.

وی اظهار کرد: در حوزه سیاسی ۳۵ حزب و تشکل سیاسی وجود دارد و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی بسیار خوب است.

استاندار زنجان گفت:در دولت تدبیر و امید سازمان های مردم نهاد توسعه خوبی داشته و فعالیت خوبی را در استان دارند.

درویش امیری امیری تاکید کرد:مردم زنجان مردمی متدین و حسینی هستند و در دهه اول محرم شور و شعور خود را به عرصه گذاشتند و به دشمنان نشان دادند که همیشه زیر سایه رهبری و ولایت هستند.

وی افزود: مشارکت یکی از فرهنگ‌های اصیل ایرانی است و وقف و زکات و خمس در راستای فرهنگ مشارکت در بین ایرانیان و مسلمانان است و با استقرار نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی انواع مشارکت مردمی در ساختارهای اداری و سیاسی وجود دارد.

استاندار زنجان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشارکت‌ها حضور مردم در انتخابات سال گذشته بود که در منشور انتخابات به موضوع شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات تاکید شده و هزینه‌های مشکوکی در این ایام هزینه می‌شود.

درویش امیری افزود: انتخابات باید موجب انسجام اجتماعی و وحدت در جامعه باشد و اگر انتخابات در یک حوزه باطل شود باید دلایل بر اساس منشور اعلام شودو مقام معظم رهبری بر سلامت انتخابات و صیانت از آرا تاکید بسیاری دارند.