نظارت بر واحدهای اقامتی و پذیرایی ایلام به مناسبت اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام، جوریه کلانتری اظهار داشت: در راستای تشدید بازدیدهای نظارتی به منظور کنترل کیفیت خدمات در واحدهای گردشگری استان اعم از مراکز اقامتی، پذیرایی و مجتمع‌های خدمات رفاهی با هماهنگی این اداره کل بازدید مشترکی با حضور دستگاه‌های تعزیرات حکومتی، مدیریت اماکن، دانشگاه علوم پزشکی و بازرگانی در استان ایلام برگزار شد.

وی افزود: به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی و بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده مقرر شده است بازدیدهای نظارتی تلفیقی با حضور دستگاه‌های مرتبط به صورت هفتگی در کل استان بصورت منظم و مستمر انجام پذیرد.

کلانتری اظهار داشت: هدف از این بازدیدها بهبود سطح کیفیت خدمات‌دهی به مسافران و زوار در ایام اربعین حسینی است.

وی اضافه کرد: در ایام اربعین ، نظارت‌های مستمر بر کیفیت و نرخ خدمات و صنوف مختلف از جمله مراکز اقامتی، پذیرایی بین راهی و دفاتر خدمات مسافرتی انجام می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه در ایام اربعین حسینی ، استان ایلام با انبوه ورود مسافران و زائرین رو به رو است ادامه داد: آمادگی کامل مراکز اقامتی، خانه مسافرها و ... جهت اسکان ضروری مسافران و زوار حسینی پیش‌بینی شده است.