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۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۰۹

مدیر راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل:

۷۵ اکیپ برف‌روبی برای بازگشایی جاده‌های اردبیل فعال است

۷۵ اکیپ برف‌روبی برای بازگشایی جاده‌های اردبیل فعال است

اردبیل – مدیر راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از فعالیت ۷۵ اکیپ راهداری و برف‌روبی در جاده‌های استان برای بازگشایی محورهای مواصلاتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی بعدازظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در پی دو روز بارش سنگین برف، تمامی محورهای مواصلاتی اصلی استان بازگشایی‌شده است.

وی افزود: در حال حاضر راهداران در محورهای روستایی مشغول برف‌روبی هستند و پیش بینی می‌شود تا پایان امروز محورهای روستایی نیز بازگشایی شود.

مدیر راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با تأکید به  استفاده راهداران از ۲۲۳ دستگاه ماشین‌آلات، ادامه داد: به مدت سه روز متوالی است که راهداران حتی به منازل خود مراجعه نداشتند و به طور مداوم مشغول به برف‌روبی محورها هستند.

رحمتی همچنین به تجهیز ۹ راهدارخانه ثابت و سه راهدارخانه سیار نیز اشاره کرد و افزود: راهدارخانه‌ها آماده خدمت‌رسانی به مسافران و رانندگان هستند.

وی به پایش تصویری محورهای مواصلاتی استان با ۳۸ دوربین اشاره کرد و متذکر شد: وضعیت جوی استان بهبود یافته و تا پایان روز پنج‌شنبه بازگشایی معابر نیز به اتمام می‌رسد.

کد مطلب 3807768
محمد میرزایی ناطق

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