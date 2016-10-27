به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در پی دو روز بارش سنگین برف، تمامی محورهای مواصلاتی اصلی استان بازگشاییشده است.
وی افزود: در حال حاضر راهداران در محورهای روستایی مشغول برفروبی هستند و پیش بینی میشود تا پایان امروز محورهای روستایی نیز بازگشایی شود.
مدیر راهداری و حملونقل جادهای استان با تأکید به استفاده راهداران از ۲۲۳ دستگاه ماشینآلات، ادامه داد: به مدت سه روز متوالی است که راهداران حتی به منازل خود مراجعه نداشتند و به طور مداوم مشغول به برفروبی محورها هستند.
رحمتی همچنین به تجهیز ۹ راهدارخانه ثابت و سه راهدارخانه سیار نیز اشاره کرد و افزود: راهدارخانهها آماده خدمترسانی به مسافران و رانندگان هستند.
وی به پایش تصویری محورهای مواصلاتی استان با ۳۸ دوربین اشاره کرد و متذکر شد: وضعیت جوی استان بهبود یافته و تا پایان روز پنجشنبه بازگشایی معابر نیز به اتمام میرسد.
نظر شما