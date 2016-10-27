گزینشگران در انتخاب دچار تنگ نظری و تساهل نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله وطنی ظهر پنجشنبه در همایش هم اندیشی، مدیران، اعضاء و رابطین هیئت های گزینش استان، افزود: به همان میزان که نگاه های تنگ نظرانه، سلبی و سخت گیرانه در امر گزینش مضر و آسیب زا است، تساهل و برخی کم توجهی ها نیز در این زمینه آفتی جدی محسوب می شود.

وی تصریح کرد: گزینشگران باید نهات دقت، ظرافت و حساسیت را برمبنای دستورالعمل ها، آیین ها و ضوابط قانونی حاکم بر کشور در زمینه استخدام افراد در بدنه دستگاه های دولتی به کار گیرند.

وطنی بیان داشت: جلوگیری از هرگونه تخریب و تهمت از فرد گزینش شونده و حفظ مصالح نظام و آبرو، حیثیت و عزت افراد باید همواره مبنای کار گزینش گران و هسته های آن در همه ادارات، دستگاه ها و نهادهای دولتی باشد.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور تاکید کرد: یک گزینش گر و تحقیق کننده در هسته های گزیشنی باید خود را همواره مقلد قوانین، دستورالعمل ها و ضوابط حاکم بداند.

وطنی افزود: سلیقه ای عمل کردن و لحاظ کردن برخی مسائل در این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه هیئت عالی گزینش به خوبی به وجود برخی عوامل حساسیت زای منطقه ای و استانی همچون مسائل قومیتی، عشیره ای و حتی زبانی در برخی استان ها واقف است، گفت: ارتقای سطح آگاهی و دانش گزینش گران از قوانین و ضوابط حاکم متناسب با اطلاعات روز ضروری است.

وطنی با بیان اینکه برخی دستورالعمل ها و آیین نامه ها در این راستا در حال بازنگری هستند، اظهار داشت: گزینش دارای جنبه ها و ویژگی های سلبی و ایجابی است و بهترین مصداق، نماد و الگوی کار گزینشگران در صحنه کربلا و قیام حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) رخ داد و افرادی که در صحنه کربلا تا ساعت و حتی دقایقی قبل در سپاه خصم، کفر و در لشکر دشمن بودند به سپاه ایمان و حق می پیوندد و در رکاب امام حسین (ع) به شهادت می رسند.

وی تصریح کرد: کارگروه های ویژه برای تطبیق قوانین و ضوابط گزینش افراد در زمینه صلاحیت های عمومی و تخصصی تشکیل می شود که راهبرد اساسی در هیئت عالی گزینش این است که تمامی جنبه ها در این امر مهم دیده شوند.

وطنی با بیان اینکه رعایت قانون و اخلاق در گزینش ها و به ویژه هنگام مصاحبه ها ملاک مهمی است، افزود: در زمینه سوالاتی که از افراد می شود، باید نهایت دقت، تیزبینی و رعایت قانون و عدالت صورت گیرد.

وی تصریح کرد: انطباق دادن سئوال با شان افراد و رعایت قوانین و ضوابط باید سرلوحه کار مصاحبه کننده و گزینش گر باشد.