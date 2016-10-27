نقش فضای مجازی در معرفی چهره پلید تروریسم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی کتاب «تروریسم و فضای مجازی در خاورمیانه» که به همت اداره کل ارشاد اسلامی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هستهای و مدافع حرم، اظهار کرد: استان البرز یک استان صنعتی، کشاورزی و علمی است و بسیاری از مؤسسات عالی کشور در این استان مستقر است.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی البرز را استانی ویژه در بسیاری از زمینهها دانست.
کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جایگاه فضای مجازی در جامعه گفت: این فضا جوانان را تحت تأثیر قرار داده و حتی در تصمیمگیری افراد تأثیرگذار است.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود با نگاهی گذارا به گروههای تکفیری افزود: وهابیت، اسرائیل، انگلیس و آمریکا از فضای مجازی برای دستیابی به اهداف شوم خود در کشورهای اسلامی استفاده میکنند.
کولیوند اضافه کرد: گروه القاعده ۲۵ سال پیش شکل گرفت و با تندرویهای مذهبی جنایتهای شدیدی را در منطقه مرتکب شد.
وی با اشاره به اینکه تاریخمصرف القاعده به پایان رسید و گروه تکفیری و تروریستی داعش شکل گرفت، گفت: استکبار جهانی بعدازاینکه داعش تاریخمصرفش تمام شود گروهک دیگری را در منطقه علم خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تبلیغات داعش در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این تفکر اشتباهی است اگر عنوان شود که داعش در میان جوانان ایرانی تبلیغ نمیکند.
کولیوند گفت: گروهی از جوانان ایرانی به داعش پیوستهاند و این مهم نشان از تبلیغ داعش در فضای مجازی و واقعی دارد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه داعش و گروههای تکفیری و تروریستی به دنبال ناامن کردن کشورهای اسلامی هستند، گفت: تفکری که به کودکان و مردم بیدفاع رحم نمیکند برای همه کشورهای دنیا مضر است.
کولیوند با طرح این سؤال که وظیفه مسلمانان بهویژه شیعیان در مقابل این گروههای تروریستی چیست، گفت: همه دستگاههای اجرایی، فرهنگی و آموزشی ازجمله آموزشوپرورش و حوزههای علمیه و همهکسانی که تریبون در باید اقدام به شناساندن چهره پلید این گروههای تکفیری کنند.
وی با اشاره به اینکه نسل جوان در همه زمینهها نیازمند مدیریت است، گفت: تکلیف ما در حوزه بسیار حساس است باید به سمت تألیفاتی برویم که چهره اسلام واقعی را به مردم دنیا نشان دهد.
کولیوند با اشاره به اظهارات برخی افراد که میگویند چرا باید در سوریه، بحرین و عراق هزینه کنیم، گفت: اگر در جبهههای بیرون از کشور برای تأمین امنیت تلاش نکنیم باید در شهرهای خودمان با دشمنان بجنگیم.
وی با تأکید بر اینکه امروزه وظیفه همه ما در خصوص مدیریت جوانان حساس است، گفت: نباید فکر کنیم که زمانی میرسد که نیازمند تذکر نخواهیم بود ما همیشه به تذکر نیازمندیم.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در فضای مجازی غوغایی برپا است، گفت: متأسفانه برخی در این فضا برای آبروی مردم احترامی قائل نیستند و بهراحتی با آبروی مؤمنان بازی میکنند.
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