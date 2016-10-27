به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی ظهر پنجشنبه در نخستین همایش صنعت و کار آفرینی و حمایت قضائی از سرمایهگذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل که در دادگستری کل خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه بیکاری و مشکلات اقتصادی در کشور هر روز نمود بیشتری پیدا میکند و این معضل در صورت پیگیری و حل نشدن موجب بروز مشکلات در حوزههای مختلف از جمله دستگاه دادگستری میشود، تصریح کرد: اگر واحدهای تولیدی در کشور فعال باشند عمده فعالیت دادگستری کم و در دادگستری آرامش حکمفرما میشود.
وی با بیان اینکه اگر امروز بیان میکنیم که صنعت نیاز به کمک دیگر نهادها و دستگاهها دارد به معنای این نیست که بگوییم صنعت یک بچه یتیم است، افزود: زمانی که با بانکها وارد مذاکره میشویم، میگویند مقداری از پول شما نزد ما میماند و بانکها هیچ گونه ریسکی در ارتباط با شراکت ما نمیپذیرند و تنها به شخصی وام میدهند که وثیقه سهلالوصول داشته باشد.
سهل آبادی ادامه داد: اگر بخواهیم تسهیلاتی از بانکها اخذ کنیم روندی به شدت طولانی مدت طی میکند، به طوری که در زمان مناسب آن، تسهیلات کارآیی برای ما ندارد و تنها نوش دارویی بعد از مرگ سهراب است و پول نگرفته را باید با نزول و بهره به دولت پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه زمانی که بحث حمایت از تولید داخلی است باید شبکه توزیع با حمایت یکی از ارگان ها به کمک شبکه تولید بیاید، اظهار کرد: باید قبول کنیم که در شرایط یکسانی رقابت نمیکنیم که امروز انتظار داشته باشیم به یک شیوه عمل شود.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران اضافه کرد: نرخ تامین اجتماعی در کشور در هیچ جای دنیا قابل رقابت نیست و همچنین در هیچ جا این گونه نیست که وقتی واحد صنعتی نتوانسته بدهی خود را پرداخت کند، مجبور باشد سود و بهره بپردازد و در این مدت که بهره میدهد، دفترچههای بیمه کارگران مُهر نمیشود و فشار چند برابر میشود.
خانه صنعت و معدن نیازمند حمایت دائمی قوه قضائیه نیست
سهل آبادی با اشاره به اینکه اگر واحدهای تولیدی رونق داشته باشد، احتیاجی نیست که قوه قضائیه خود را درگیر کند، گفت: ما از شما انتظار داریم که قوانین و مقررات استراتژیک را مشخص کنید تا ما خود کار را جلو ببریم و احتیاجی به حمایت دائمی شما نیست.
وی با بیان اینکه ما معتقد نیستم، همیشه به دولت متکی باشیم، بیان کرد: تولید کنندهای میشناسم که ۷۵ میلیارد تومان از دولت طلبکار است و برق و آب کارخانه اش قطع شده است، و این در حالی است که رسالت و وظیفه ما ایجاد اشتغال است.
وی اصلی ترین سد را بر سر راه صنعت دولت دانست و ابراز کرد: بیشتر بانکها خلاف میکنند و قرارداد سفید امضا میگیرند و میگویند بهره ۱۸ درصد است اما وقتی وارد مذاکره میشویم، می گویند باید مبلغی را به عنوان سپرده در بانک نگه دارید و حتی همکار ما را در استانی مجبور کردند که تعهد بدهد مقداری از اموالش را برای شرکت در قرعه کشی برداشت نکند.
سهل آبادی ادامه داد: بانکها در نحوه محاسبه بدهیهای ما خلاف میکنند اما چون گرفتار هستیم و ناچاریم هر آنچه که میگویند امضا میکنیم اما باید توجه داشت کدام کشور با وجود رکود کامل، مالیات تولید کننده را افزایش میدهد و این نشان میدهد که هر چه فشار است بر تولید کننده است.
وی با بیان اینکه تولید کننده ناچار است دفتر داشته باشد و بانکها تا دفاتر نباشد تسهیلاتی نمیدهند و این موضوع را بانک نمیپذیرد اما اداره دارایی قبول دارد، اظهار کرد: از قوه قضائیه تقاضا داریم کارت کارفرمایی را به عنوان سند قبول داشته باشند، این کارت در سه اندازه زرین، سیمین و بلورین طرح ریزی شده است.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران افزود: در تشکیل هیاتهای سازش در استانها بین تشکلهای صنعتی و دادگستریها فوریت ایجاد شود.
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