به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «داون نیوز»، رسانه‌های پاکستانی اعلام کرده‌اند که دولت این کشور برگزاری تمامی تظاهرات‌ها و نشست‌های سیاسی را در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان تا دو ماه آینده ممنوع اعلام کرد.

وزارت کشور پاکستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: برگزاری هرگونه راهپیمایی و تظاهرات تا دو ماه آینده در اسلام آباد پایتخت این کشور ممنوع است.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که «عمران خان» رهبر حزب انصاف پاکستان اعلام کرده است: در دوم نوامبر در اعتراض به سیاست های دولت «نواز شریف» نخست وزیر این کشور و عدم رسیدگی به پرونده «اسناد پاناما» که نام اعضای خانواده نواز شریف نیز در این لیست قرار گرفته است تظاهرات اعتراض آمیزی در اسلام آباد برگزار می کند.

اعتراضات عمومی علیه نوازشریف؛ نخست‌ وزیر پاکستان پس از آن شدت یافت که شرکت حقوقی «موساک فونسکا» لیستی از دارندگان حساب های مالی در شرکت های خارجی ارایه کرد که نام فرزندان نواز شریف نیز در لیست مورد نظر قرار دارد.

شایان ذکر است «طاهر القادری» رهبر حزب مردمی پاکستان نیز اعلام کرده است: در تظاهرات دوم نوامبر علیه دولت نواز شریف، عمران خان را همراهی می کند.